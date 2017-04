Philipp bleibt, Maxi geht Nach der Schule müssen sich die jungen Leute entscheiden – für oder gegen die Oberlausitz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Zwei aus der Oberlausitz: Philipp Wersch ist in Radibor glücklich. Hier hat er alles, was er braucht. Maxi Lautenbach fühlt sich in Dresden wohl. Dabei wollte die Studentin eigentlich in ihren Heimatort Oppach zurückkehren. © Uwe Soeder & Roland Bonss Zwei aus der Oberlausitz: Philipp Wersch ist in Radibor glücklich. Hier hat er alles, was er braucht. Maxi Lautenbach fühlt sich in Dresden wohl. Dabei wollte die Studentin eigentlich in ihren Heimatort Oppach zurückkehren.



Sie haben vieles gemeinsam. Beide sind Anfang 20, beide stammen aus einem kleinen Ort in der Oberlausitz. Sie sind dort zur Schule gegangen, haben in dem Dorf Freunde und Familie. Doch wenn Maxi Lautenbach und Philipp Wersch von ihrer Zukunft sprechen, wenn es darum geht, wo sie einmal leben wollen, und welche Rolle die Heimat für sie spielt, dann gehen ihre Vorstellungen weit auseinander.

Die Geschichte von Maxi Lautenbach begann mit einem Versprechen. Nach dem Abitur stand für sie fest, dass sie Lehramt studieren will. Sie bewarb sich in Dresden, wurde genommen, bezog ein Studentenheim und lernte die Vorzüge einer Großstadt kennen. Ihrem Heimatort Oppach blieb sie dennoch treu. Jeden Freitag fuhr sie zurück in die Oberlausitz, blieb übers Wochenende. Auch die Semesterferien verbrachte die Studentin zu Hause. Musste sie ein Praktikum belegen, wählte Maxi eine Schule in Oppach und Umgebung. Sogar das Förderprogramm für Lehrer auf dem Land nahm sie in Anspruch. Ihre Eltern freuten sich auf die Rückkehr der Tochter. Doch es sollte alles anders kommen.

Immer weniger junge Leute

Die Zahl der jungen Leute in der Oberlausitz schrumpft. Das steht im Landesentwicklungsbericht, den der Freistaat Ende 2016 veröffentlicht hat. Neu ist das nicht. Die Statistiker sprechen schon lange davon. Am deutlichsten wird das bei den unter 20-Jährigen. Schon jetzt gehört im Landkreis Bautzen nur jeder Fünfte zu dieser Bevölkerungsgruppe. Und es wird nicht besser. Laut einer Prognose der Statistiker in Kamenz nimmt der Anteil der jungen Leute bis 2030 um fast zehn Prozent ab.

Philipp Wersch hat nie mit dem Gedanken gespielt, seine Heimat zu verlassen. Seine Geschichte begann mit einer kleinen Enttäuschung. Die Oberschule in Radibor beendete er mit Bestnoten. Die Lehrer hofften deshalb, dass ihr ehrgeiziger Schüler das Abitur machen und studieren würde.

Doch Philipp hatte andere Pläne. Gleich nach der Schule wollte er eine Ausbildung beginnen. Statt über seine Möglichkeiten nachzudenken, schrieb er eine einzige Bewerbung. Bei einer Firma im Nachbarort, die Maschinen für die Landwirtschaft vertreibt. Der junge Mann wusste, was auf ihn zukam. Weil er schon als Praktikant bei der Firma gearbeitet hatte, kannte er die Kollegen. Er musste sich auch keine Wohnung suchen, weil seine Arbeitsstelle gleich um die Ecke lag. Bequem sagen die einen. „Praktisch“, nennt es Philipp.

Neue Heimat gefunden

Für Maxi wurde Dresden immer mehr zur neuen Heimat. Den Bahnhof, die Universität, die Einkaufsstraßen – all das konnte sie zu Fuß erreichen. Um an das andere Ende der Stadt zu kommen, fuhr sie mit der Straßenbahn. Maxi lernte auch ihren jetzigen Freund kennen. Beide träumten von der ersten gemeinsamen Wohnung. „Ich habe dann ein Praktikum an einer Dresdner Schule belegt und festgestellt, dass man dort auch gut arbeiten kann“, sagt sie. Die 21-Jährige zweifelte an ihren alten Plänen. Auch ihre Freunde waren skeptisch. „Sie haben mich gefragt, ob ich noch auf das Land zurück möchte. Das würde nicht mehr zu mir passen“, erklärt sie.

Für Philipp erwies sich die Ausbildung als Glücksgriff. Die Landwirtschaft war schon immer sein Ding gewesen. Die Begeisterung dafür hat er von seinem Opa. Nach der Ausbildung wurde Philipp sofort übernommen. Er kaufte sich ein Auto, um mobil zu sein. „Das gibt mir die Freiheit, nach Bautzen oder Dresden zu fahren, wenn ich mal weggehen will“, sagt er. Einige seiner Freunde blieben ebenfalls im Ort. Und selbst diejenigen, die wegzogen, hielten Kontakt zur Heimat. Philipp trat in die CDU ein, um politisch mitmischen zu können. Zudem engagiert er sich bei der Feuerwehr. Die Eltern hätten es ihm auch nicht übelgenommen, wenn er in einen anderen Ort gegangen wäre. Und doch, erzählt er, sind sie ein bisschen froh darüber, dass es die Kinder nicht so weit weggezogen hat. Eine seiner Schwestern wohnt in Dresden, die andere in Bautzen.

Sind junge Frauen schneller bereit, ihre Heimat zu verlassen? Philipp bezweifelt das. Er kennt Klassenkameradinnen, die in der Region geblieben sind. Der 20-Jährige hat nicht das Gefühl, nur noch von Männern umringt zu sein. Doch die Statistik zeichnet ein anderes Bild. Die jüngsten Zahlen für den Kreis Bautzen stammen aus dem Jahr 2014. In beinahe allen Kommunen des Landkreises gibt es in der Altersgruppe der 18 bis 30 Jährigen deutlich mehr Männer als Frauen. In Radibor, der Heimat von Philipp, kommen auf drei Männer nur zwei gleichaltrige Frauen.

Firmen suchen Berufsnachwuchs

Für Frau und Familie würde Philipp seine Heimat verlassen. Er würde auch gehen, wenn es keinen Job in seiner Branche gebe. Doch daran möchte der junge Mann nicht denken. Er fühlt sich in Radibor wohl. In seiner Nachbarschaft gehört Philipp zwar zu den jüngsten, aber er hat Hoffnung. „Im Ort und in den Ortsteilen sehe ich immer mehr Kinder“, sagt er.

Damit junge Leute wissen, was die Region bietet, hat das Landratsamt bereits zweimal das Projekt „Komm auf Tour“ organisiert. Dabei lernen Schüler sich und ihre Stärken kennen. Und ihnen stehen gleich Berufsberater der Bautzener Arbeitsagentur zur Seite. „Wir haben momentan die Situation, dass es bei uns tolle Firmen gibt, die Nachwuchs suchen. Junge Leute haben gute Chancen“, sagt Landrat Michael Harig.

Auch für Maxi gebe es in der Region einen Job. Doch sie hat sich entschieden. Die 21-Jährige ist aus dem Förderprogramm für Lehrer auf dem Land ausgestiegen, hat das Geld zurückgegeben. Nun hofft sie, dass sie nach dem Studium an einer Dresdner Grundschule unterrichten darf. Ihren Platz im Wohnheim hat sie gekündigt. Der Umzug in die neue Wohnung im Dresdner Süden steht bevor. „Meine Eltern hatten es sich anders erhofft. Aber sie sind nicht böse, sondern unterstützen mich.“

zur Startseite