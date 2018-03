Philharmonie mit mehr Besuchern Neues Haus, neues Glück: Die Dresdner Philharmonie ist stolz auf ihren Konzertsaal im Kulturpalast und fühlt sich darin sehr wohl. Auch das Publikum kommt in Scharen.

Die Philharmonie hatte ihre neue Spielstätte Ende April 2017 bezogen. © dpa

Dresden. Musik, Humor und jede Menge Bücher: Der neue Kulturpalast in Dresden erweist sich ein knappes Jahr nach seiner Wiedereröffnung als Besuchermagnet. Als größter Hausherr zog am Donnerstag zunächst die Dresdner Philharmonie Bilanz. Allein zu ihren Konzerten kamen 2017 rund 185 000 Menschen, etwa 43 000 mehr als im Jahr zuvor. In die Zahl gehen auch rund 26 000 Besucher bei Gastspielen der Philharmonie ein. Gleiches gilt für die Gäste, die bis zur Eröffnung des Palastes Ende April die Konzerte in den Interimsstätten des Orchesters besuchten.

Weitere etwa 81 000 Menschen kamen zu anderen Veranstaltungen im Kulturpalast, beispielsweise zu Konzerten der Musikfestspiele oder Auftritten von Schlagersängern.

Der neue Saal sei eine Erfolgsgeschichte, teilte die Philharmonie mit. Er habe auch von Musikern anderer Orchester und Agenturen Lob erfahren und sei auf Interesse gestoßen. „Es macht jeden Tag Spaß, hier zu spielen“, sagte Orchestervorstand Peter Conrad. „Der Konzertsaal ist fantastisch, mittlerweile haben wir uns gut auf seine Bedingungen eingerichtet, jede Probe und jedes Konzert ist für uns Musiker ein besonderes Ereignis.“

Nach den Worten von Philharmonie-Intendantin Frauke Roth hat die Resonanz die Erwartungen übertroffen. Die Auslastung liege bei 89 Prozent. „Wir haben auch nicht das Gefühl, dass das Interesse abflaut.“ Die Zahl der Abonnenten (8679) sei um mehr als 1 000 höher als im alten Kulturpalast.

Neben der Philharmonie residieren auch das Kabarett „Die Herkuleskeule“ und die Stadtbibliothek in dem 1969 eröffneten denkmalgeschützten Gebäude am Dresdner Altmarkt. Der Kulturpalast war ab 2012 für rund 100 Millionen Euro umgebaut worden. Die Bibliothek hatte unlängst ihren 500 000. Besucher begrüßt. (dpa)





