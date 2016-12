Philharmonie-Chefin darf weitermachen

Frauke Roth (Archivfoto von 2013). © dpa

Mit Kritik an der Stadt hat Philharmonie-Intendantin Frauke Roth in den letzten Monaten nicht gespart. Sie hatte sich gegen Kürzungen in ihrem Budget gewährt. Nun hat die 49-Jährige nicht nur das zusätzlich benötigte Geld bekommen, sie darf auch das Orchester weiterführen.

Der Stadtrat hat Roths Vertrag mit 39 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen um fünf Jahre verlängert. Die Hamburger Flötistin hatte die Leitung Anfang letzten Jahres übernommen. Zuvor war sie Geschäftsführerin der Kammerakademie Potsdam. Im Frühjahr wird sie mit der Philharmonie in den sanierten Kulturpalast einziehen. Dort erhält das Orchester einen neuen Konzertsaal mit 1 800 Plätzen.

Erst hatte der Stadtrat den Haushalt ohne die zusätzlich benötigten 250 000 Euro beschlossen. Doch ohne das Geld könnten weder Sicherheitsdienst noch Garderobieren bezahlt werden, so Roth, die damit Zweifel an einem regulären Betrieb im Kulturpalast aufkommen ließ.

Schließlich fanden die Bürgermeister in ihren Geschäftsbereichen Geld für Projekte, die weniger Mittel brauchen oder ohnehin verschoben werden. (SZ/sr)

zur Startseite