Pharmafirma Apogepha verkauft Lockwitzer Werk Ein Strategiewechsel soll die Zukunft sichern. Das Geschäft in Kanada bringt neue Hoffnungen.

Apogepha-Geschäftsführer Markus Bauer setzt auf den traditionellen Standort an der Kyffhäuserstraße. Von der Produktionsstätte in Lockwitz trennt sich das Unternehmen. © Sven Ellger

Eine bittere Entscheidung: Die Apogepha Arzneimittel GmbH zieht nach einem schlechten Geschäftsjahr die Reißleine und trennt sich von ihrem Produktionsstandort in Dresden-Lockwitz. Ein neuer Eigentümer soll ab Januar 2019 in dem Gebäudekomplex produzieren. „Wir sind mit einem Interessenten in konkreten Verhandlungen, mit anderen in Gesprächen“, sagt Geschäftsführer Markus Bauer. Seit Bekanntwerden der Verkaufsabsichten hätten sich weitere Interessenten gemeldet.

211 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen mit Stand vom 31. Oktober. Etwa 80 davon sind am Standort in Lockwitz tätig. Mit einigen von ihnen sollen Ruhestandsvereinbarungen getroffen werden, zudem würden Verträge mit Zeitarbeitern nicht verlängert. Einige Aufgabenbereiche werden an den traditionellen Hauptsitz auf der Kyffhäuserstraße wechseln. Bis zum Ende 2018 haben alle eine Beschäftigungsgarantie erhalten. Personalchefin Kathrin Kretschmer ist zuversichtlich, dass auch ein neuer Eigentümer auf die gutausgebildeten Fachkräfte für eine neue Produktion setzt. „Wir hoffen auf die Kooperation der Mitarbeiter und haben den Betriebsrat von Anfang an in die Entscheidungen einbezogen“, sagt sie. Sollten aber die Verkaufspläne scheitern, müsste nach derzeitigem Stand 48 Mitarbeitern gekündigt werden.

Das Unternehmen Apogepha hat sich auf die Entwicklung und Produktion urologischer Produkte spezialisiert. Als mittelständisches Familienunternehmen ist es damit ein Exot in der Pharma-Branche. Nun setzt das Unternehmen auf eine strategische Neuausrichtung mit dem Fokus auf Entwicklung, Marketing und Vertrieb. Auch Bereiche der Qualitätssicherung und die Verwaltung bleiben weiterhin in Dresden bestehen.

Spezialist für urologische Arznei

Die Produktion der urologischen Produkte möchte Geschäftsführer Bauer anderen Herstellern in Deutschland übertragen. Damit würden die Produktionskosten erheblich sinken und das Unternehmen für die Zukunft wieder wettbewerbsfähig stabilisiert. Im vergangenen Jahr war nicht nur der Umsatz deutlich gesunken, sondern das Unternehmen musste ein negatives Betriebsergebnis von etwa zwei Millionen Euro verzeichnen. Das war der letzte Auslöser für gravierende Veränderungen.

Den Hauptgrund sieht Geschäftsführer Bauer im Kostendruck im Gesundheitswesen und in Ausschreibungen durch die Krankenkassen. „Wir sind extrem von politischen Entscheidungen gesteuert“, sagt er. Seit 2009 gibt es ein Preismoratorium, das bedeutet, trotz gestiegener Kosten dürfen die Preise nicht erhöht werden. Mehr noch, im vergangenen Jahr musste Apogepha für sein Hauptmedikament Mictonorm Uno eine Preissenkung von 55 Prozent hinnehmen. Bei 70 Prozent Deutschlandgeschäft sei das schwer zu verkraften. Auch bei den Ausschreibungen für die sogenannten Rabattverträge hat das kleine Unternehmen kaum eine Chance.

Ursprünglich sollte der Standort in Lockwitz auch zur Lohnfertigung für andere Firmen genutzt werden. Er wurde für umgerechnet knapp 14 Millionen Euro errichtet und 1996 eingeweiht. 2011 bis 2012 steckte das Unternehmen weitere zehn Millionen Euro in die Erweiterung der Fertigung. Vor zwei Jahren wurde erneut eine Million Euro investiert und die einstige Tiefgarage sowie Lager für Produktionszwecke ausgebaut. Doch die Pläne gingen nur zum Teil auf. Die Produktionsstätte in Lockwitz ist nur zu 30 bis 50 Prozent ausgelastet. Werden in Lockwitz 150 Millionen Tabletten im Jahr hergestellt, sind es bei großen Pharmafirmen im gleichen Zeitraum acht Milliarden Stück.

Apogepha hat in den vergangenen Jahren die Kooperation mit großen Pharmaunternehmen ausgebaut. Dabei nutzt es seine Expertise und den in Jahrzehnten aufgebauten Zugang zu Fachärzten. Zudem setzt es stärker auch auf rezeptfreie Medikamente, beispielsweise zur Behandlung von Prostatastörungen, Reizblase und Infektionen. In diesem Jahr hofft Bauer, wieder einen Jahresumsatz von 37 Millionen Euro zu erreichen. Dazu trägt das Auslandsgeschäft ordentlich bei. Die Hauptexportländer sind die Türkei, Belgien, Tschechien, Italien und Großbritannien.

Nach jahrelangen Bemühungen erhielt Apogepha im Januar die Zulassung für den kanadischen Markt. Im ersten Jahr bringt das einen Umsatz von 1,3 Millionen Euro. Eine Verdoppelung sei die Perspektive. „Noch wichtiger ist die Signalwirkung. So haben wir Hoffnung auf weitere Geschäfte in Nordamerika“, sagt der 52-jährige Geschäftsführer. Zudem könnten im Ausland vernünftige Preise erzielt werden. Um den Vertrieb der Produkte zu verstärken, hat Apogepha die Zahl der Außendienstmitarbeiter in den vergangenen Jahren von 24 auf 48 erhöht. Bauer ist überzeugt, dass das Familienunternehmen mit mehr als 130-jähriger Tradition trotz der gravierenden Einschnitte eine gute Perspektive hat.

zur Startseite