Phantombild-Zeichner kommt zur Einkaufsnacht Harald Nickoleit porträtiert Gesichter, als wären es Fotos. Zur Einkaufsnacht kann er auch erzählen, wo er das gelernt hat.

Harald Nickoleit ist Polizist und Phantombildzeichner. Am 7. April findet man ihn abends in der Großenhainer Kugelpassage. © Sven Ellger

Mit den Bildern dieses Porträtmalers wurden Verbrecher gesucht – denn Harald Nickoleit war Zeichner bei der Dresdner Polizei, bis ein Computerprogramm ihn ersetzte. Wenn bei aufsehenerregenden Kriminalfällen mit einem Phantombild in der Elbmetropole nach dem Täter gefahndet wurde, konnte man fast davon ausgehen: Harald Nickoleit steckt dahinter. Der Polizei-Hauptkommissar weiß, was die wichtigsten Merkmale sind, auf die man als Opfer oder Zeuge einer Straftat achten sollte. Und er wendet diese Techniken auch als Porträtmaler an. Doch zur Großenhainer Frühlings-Einkaufsnacht kommt er ganz privat in die Kugelpassage und wartet auf Gäste, die sich porträtieren lassen wollen. Als lebendig und lebensecht kann man die Bilder des Dresdners bezeichnen – genau wie ein Foto, und dabei trotzdem die jeweilige Situation des Porträtierens wiedergebend. Mit Bleistift oder Pastellkreide ist der 56-Jährige dann am Werk.

Das Malen nie studiert

Solche handgefertigten Bilder sind gut als Geschenke geeignet. „Manchmal gefallen sich die Porträtierten aber auch so gut, dass sie ihr Bild behalten“, weiß Harald Nickoleit. Dieses Zeichnen ist ein Hobby für ihn, denn sein eigentlicher Arbeitgeber ist immer noch die Kriminalpolizei. Er war einer der letzten Phantombildzeichner Deutschlands und zeichnet nun Gegenstände für die Spurensicherung. „Das liegt mir, obwohl ich das Zeichnen nie studiert habe und anfangs auch nicht vor hatte, damit Geld zu verdienen“, sagt der sympathische Dresdner. Mittlerweile gibt es aus seinen circa 20 Dienstjahren etwa 3500 Phantombilder. Für eins brauchte er etwa eine Stunde, wenn die Hinweise gut waren. Seine Erfolgsquote lag bei 20 bis 30 Prozent.

Nach dem Schulabschluss lernte er Steinmetz. 1983 musste Nickoleit zur Armee, danach schwor er sich: „Nie wieder Uniform!“ Das Versprechen hielt genau ein Vierteljahr, da die Steinmetzarbeiten sein Kreuz und die Knochen zu sehr belasteten. Harald Nickoleit wurde Volkspolizist und landete über Umwege bei der Kripo. Malen und Zeichnen blieben sein Hobby.

2005 wurde der Dresdner zum Mittelalterfan. Damals wurden Mitwirkende für einen Markt gesucht. Nickoleit bot seine Dienste an. Er bekam eine Zusage, fuhr hin, baute seinen Stand auf und wunderte sich, dass alle anderen Standbetreiber Gewänder trugen. „Nur ich war in Zivil.“ Peinlich war ihm das nicht, da er seine Kundschaft trotzdem fand. Doch danach beschloss er, sich auch ein Gewand zuzulegen. Eins, in edlem Rot. „Im Mittelalter trugen das die Adeligen. Rot war eine teure Farbe“, sagt er. Er hat sie gewählt, weil sie ihm gut steht. Und vielleicht auch, damit er gut gesehen wird. Zum Beispiel als Marktleiter in Lauenstein. Denn auch von dort kennt man den agilen Dresdner als Aktiven beim Schlossfest. Er organisiert seit 2012 den Handwerkermarkt. Als Hofmaler Louis de Silvestre mischt er zudem beim Traditionsverein Dresdner Barock mit.

