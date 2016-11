Pfuschbrücke wird doch noch fertig Bis Jahresende soll das Bauwerk in Marbach befahrbar sein. Die Baufirma tauschte das gesamte Personal aus.

Nach monatelangem Stillstand wird an der Brücke am Rosental in Marbach wieder gearbeitet. Nach dem Stopp wegen Pfusch am Bau wurden ein Sanierungskonzept erstellt und das komplette Personal der Baufirma ausgetauscht. © Dietmar Thomas

Die größte Pfuschbaustelle des Landkreises Mittelsachsen – der Neubau einer Brücke in Marbach – soll tatsächlich in diesem Jahr noch ein Happy End haben. Das zumindest kündigt Dirk Schlimper, Referatsleiter Straßenbetriebsdienst und Kreisstraßenbau, an. Die Marbacher selbst glauben das sicher erst, wenn sie wieder über die Brücke im Rosental fahren können. Denn, was gut gedacht war, ist gründlich schief gegangen.

Das Landratsamt hatte den Neubau von vier Brücken in Marbach an eine Firma vergeben. „Wir sind ambitioniert rangegangen, um die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten und Synergieeffekte zu nutzen“, so Schlimper. Zwei Brücken sollten gemeinsam gebaut werden, danach die dritte, später die vierte. Dadurch, dass alle Projekte von einem Unternehmen realisiert werden, mussten zwischendurch keine Ausschreibungen erfolgen. Das spart Zeit. So jedenfalls der Plan.

Doch bei einer Brücke wurden plötzlich Hohlräume an Stellen sichtbar, an denen keine sein durften. Die Arbeiten wurden gestoppt. Monatelang ging’s nicht weiter. Inzwischen wird wieder gebaut. Es sei ein tragfähiges Sanierungskonzept erarbeitet worden. Ein Statiker habe das geprüft. „Auf der Baustelle ist das komplette Personal ausgetauscht worden“, sagt Schlimper. Die Kosten für die Sanierung trägt die Baufirma, deshalb könne der Referatsleiter auch keinen Betrag nennen. „Es ist geplant, den Verkehr über die Brücke bis Ende dieses Jahres freizugeben“, erklärt Schlimper.

Parallel werde auch schon an der letzten Brücke am ehemaligen Fleischer gearbeitet. Allerdings werde Brücke Nummer vier voraussichtlich erst im Frühsommer 2017 fertig, da für dieses Vorhaben eine Winterpause vorgesehen ist.

Vor Baubeginn werden Tiere zählen

Ebenfalls für kommendes Jahr hat das Landratsamt den Ersatzneubau eines Durchlasses in Littdorf geplant. Dieses Projekt gehört noch zu denen der Hochwasserschadensbeseitigung. Doch im Moment sind der Behörde die Hände gebunden. Zwar soll der jetzt etwa 20 Meter lange Durchlass nur auf etwa sieben bis acht Meter verkürzt und die entstehende Freifläche renaturiert werde, aber die Minibrücke liegt in einem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet. „Deshalb ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig“, so Dirk Schlimper. Jedes Tier und jede Pflanze, die schützenswert sind, müssen kartiert werden. Seit Juli laufe das Verfahren. Derzeit liegen die entsprechenden Unterlagen bei der Landesdirektion Chemnitz aus. Die Kosten für das Projekt werden auf rund 617 000 Euro geschätzt. Das Geld kommt zu 100 Prozent aus dem Hochwasserfonds.

Kostenexplosion bei Ausschreibung

Noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll die Deckensanierung der Kreisstraße zwischen der B 169 und Zschaitz. Dagegen müssen zwei andere für dieses Jahr geplante Vorhaben in 2017 verschoben werden, weil in diesem Jahr kein Fördergeld zur Verfügung stand. Dazu gehören die Sanierung der Ortsdurchfahrt Kiebitz, der dritte Bauabschnitt der Kreisstraße in Kriebstein und der erste Bauabschnitt in Geringswalde.

Auch der Ausbau der Kreisstraße durch Rossau verzögert sich. Der Grund ist aber ein ganz anderer. „Sieben Baufirmen hatten sich die Ausschreibung abgeholt, aber nur eine ein Angebot abgegeben. Die darin veranschlagten Kosten waren doppelt so hoch, wie die Ausschreibung. Da kann man nicht mehr von Wirtschaftlichkeit sprechen“, sagt Landrat Matthias Damm (CDU). In diesem Monat sei das Vorhaben erneut ausgeschrieben worden. Jetzt hätten fünf Unternehmen ein Angebot abgegeben. Wer den Zuschlag erhält, entscheide sich im Dezember. „Wir gehen davon aus, dass die Sanierung im Frühjahr 2017 beginnen kann“, erklärt Dirk Schlimper.

