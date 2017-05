Pfusch an der Brücke der A 4 Der Traversenbruch an der Brücke über die Kleine Striegis auf der Autobahn 4 bei Hainichen geht auf einen Fehler der Baufirma zurück.

Der Traversenbruch an der Brücke über die Kleine Striegis auf der Autobahn 4 bei Hainichen geht auf einen Fehler der Baufirma zurück. „Bei dem Schaden handelte es sich um einen Gewährleistungsmangel“, teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), mit. Die Baufirma haben den Mangel unentgeltlich beseitigt, so Siebert.

Aufgrund der Reparaturarbeiten kam es Ende April zu Behinderungen auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Dresden. Die Stand- und Lastspur musste auf einer Länge von 200 Metern gesperrt werden. „Die Arbeiten konnten pünktlich abgeschlossen werden“, sagte die Lasuv-Sprecherin. Der Bruch wurde mithilfe von Schweißarbeiten beseitigt. Bei Kontrollfahrten hatten Mitarbeiter der Autobahnmeister den Schaden an der Übergangskonstruktion der Brücke entdeckt. Diese ist notwendig, weil sich Brücken durch bestimmte Einflüsse wie schwankende Temperatur oder Verkehrsbelastung in ihrer Länge ändern. „Wenn ein Traversenbruch auftritt, muss zügig gehandelt werden, um das Bauwerk wieder ausreichend gegen Schäden durch Ausdehnung und Erschütterung zu schützen“, so Siebert. (DA/mf)

zur Startseite