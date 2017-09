Handball-Verbandsliga Pfosten verhindert den Ausgleich SV Niederau muss sich im ersten Punktspiel der neuen Saison dem VfL Waldheim geschlagen geben.

Endlich stand wieder Verbandsligahandball auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen mit dem VfL Waldheim wollte die Mannschaft des SV Niederau das unglückliche Ausscheiden aus dem Sachsenpokal in der Woche zuvor vergessen machen. Ein schwieriges Unterfangen, denn noch nie hatte man Waldheim in einem Punktspiel schlagen können. Am Ende stand eine unglückliche 27:28 (9:17)-Niederlage zu Buche.

Zunächst waren die Waldheimer die spielbestimmende Mannschaft und führten schnell mit 7:3. Die Gastgeber hingegen wirkten unkonzentriert im Abschluss, agierten nachlässig im Abwehrverhalten und ließen zu viele Tempogegenstöße der Gäste zu. Dazu kamen unnötige Fehlabspiele und eine mangelhafte Absprache in der Defensive. Bereits nach 14 Minuten nahm Trainer Paul Steinert eine Auszeit. Bis zur Halbzeitpause wurde die Vorstellung der Niederauer aber nicht viel besser.

Aufholjagd nach Trainer-Ansprache

Es folgte eine deutliche Kabinen-Ansprache von Co-Trainer Robert Große, der seinen Spielern eindringlich ans Herz legte, in Halbzeit endlich als Team zu agieren und den Spaß am Handball zu vermitteln. Und tatsächlich holten die Niederauer Tor um Tor auf (16:19). Der Wille, diese Begegnung doch noch zu drehen und wenigstens ein Unentschieden zu erzwingen, war jedem Niederauer Akteur anzumerken. Dennoch gelang es dem VfL Waldheim, den knappen Vorsprung bis zur letzten Minute zu verteidigen. Doch 30 Sekunden vor Spielende ergab sich die Chance für den SVN zum Ausgleich. Wie in der Auszeit zuvor besprochen, wurde der Spielzug geduldig ausgespielt. Als sich die Lücke auftat, kam Sekunden vor dem Abpfiff der Wurf auf die lange Torecke – Pfosten! So verliert der SV Niederau gegen die Waldheimer mit einem Tor Unterschied das erste Verbandsligaspiel der Saison 2017/18. Sicher wäre ein Punkt nach der mitreißenden Aufholjagd auch verdient gewesen, aber der Kontrahent bot über weite Strecken eine starke Leistung.

Am kommenden Samstag steht für den SV Niederau die Auswärtspartie bei der zweiten Mannschaft der HSG Freiberg auf dem Programm. Der Anpfiff in der Bergstadt ertönt um 17.15 Uhr.

