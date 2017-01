Pflug statt Schaufel Die Schneemassen auf dem Gelände von Eintracht Niesky sind gewaltig. Darum ist nun Technik aufgefahren worden.

Maik Müller räumt am Freitagmittag mit einem Radlader vorsichtig die Schneemassen vom Spielfeld. Bespielbar ist der aber erst, wenn auch das Eis getaut ist. © Jens Trenkler

Mit 22 Mitgliedern, also ganzen zwei Fußballmannschaften, hat Eintracht Niesky am Mittwoch versucht, den Kunstrasenplatz von Schnee zu befreien. Nach zwei Stunden Einsatz sind gerade mal 35 Prozent der Fläche geräumt gewesen, erzählt Vorstand Paul Neumann. Das Areal ist einfach zu groß. Darum ist am Freitag ein Radlader samt Schneepflug vorgefahren, um den Schnee zur Seite zu schieben. Rollen an der Schaufel sollen dabei verhindern, dass der empfindliche Kunstrasen Schaden nimmt. Behutsam zieht Fahrer Maik Müller Bahn für Bahn.

Paul Neumann ist dankbar für die Unterstützung des Gartenbaus Knobloch. Wenn der Schnee weg ist, so die Hoffnung, taut auch das darunterliegende Eis schneller auf und der Platz wird bald wieder bespielbar. Hätten sie den Platz direkt nach dem Schneefall geschoben, wäre der Aufwand sicherlich kleiner ausgefallen, räumt Paul Neumann ein.

Doch einen Vollzeit-Platzwart kann sich Eintracht Niesky nicht leisten. Der Verein ist auf viel ehrenamtliches Engagement angewiesen. Mancher verbringt schon heute zwischen 800 und 1000 Stunden pro Jahr, um die 2008 errichtete Anlage in Schuss zu halten. Unkraut jäten, Granulat verteilen und Rasen mähen – auf den Plätzen des Vereins gibt es immer etwas zu tun. Erst am Mittwoch hat Vorstand Paul Neumann vor den Nieskyer Stadträten wegen eines Personalkostenzuschusses in Höhe von 3000 Euro vorgesprochen.

„Wir sind stolz auf die Anlage“, sagt Paul Neumann, und der Verein werde mitunter auch für seine sehr guten Bedingungen beneidet. Aber die Pflege so einer Anlage koste eben auch viel Zeit, also Geld. Bei vielen Stadträten stößt er damit auf Verständnis. „Für den Erhalt einer solchen Sportstätte sollte uns der Zuschuss nicht zu viel sein“, sagt etwa Heiko Hentschel. Der Stadtrat der Linken steht selbst dem TSV Niesky vor. Seiner Meinung nach sollte Niesky den Sport in der Stadt weiterhin fördern. Dem schließt sich auch SPD-Stadtrat Harald Prause-Kosubek an. Insbesondere, wenn Vereine, wie Eintracht Niesky, sich um den Nachwuchs in der Stadt kümmern und ein gutes Aushängeschild für diese sind, hält er eine Förderung für gerecht.

Der Verein bemüht sich gegenwärtig um sieben verschiedene Fördertöpfe, erklärt Paul Neumann. Auch das macht, genau wie Schneeschieben oder Rasenmähen, reichlich Aufwand.

