Tischtennis – Landesliga Damen Pflichtaufgabe gelöst Gegen den Tabellensechsten aus Plauen gewinnt der Döbelner SV deutlich. Dennoch gibt es einen kleinen Wermutstropfen.

Jessica Gückel blieb wie ihre Mannschaftskameradinnen gegen Plauen im Einzel ungeschlagen. Nur im Doppel riss die Serie. © Jörg Schreiber

Fast hätte es für die Damen des Döbelner SV zu einem Start-Ziel-Sieg gegen den Post SV Plauen gereicht. Wäre da nicht das Auftaktdoppel gewesen, welches die Paarung Jessica Gückel/Christiane Schneider knapp mit 2:3 verlor. Dabei führten die beiden Döbelnerinnen schon sicher mit 2:0. Am Ende verloren sie aber die Durchgänge drei, vier und fünf mit 8:11, 8:11 und 7:11. Es war die erste Niederlage für die ansonsten in dieser Saison ungeschlagene Paarung. Damit verfügt keines der beiden Döbelner Stammdoppel mehr über eine lupenreine Bilanz. Denn auch Anja Böhle und Evelin Dathe mussten gleich zum Rückrundenstart in Markkleeberg ihre erste Niederlage hinnehmen.

Für die Plauener war der Sieg im Doppel aber das einzige Achtungszeichen, welches sie an diesem Tag setzen konnten, denn anschließend bestimmte der Spitzenreiter das Geschehen. Noch nicht einmal ein weiteres knappes Ergebnis brachte den klaren Erfolg der DSV-Damen im weiteren Spielverlauf in Gefahr.

Mit dem Sieg gegen den Tabellensechsten festigen die Döbelnerinnen ihre Spitzenposition in der Landesliga. Sie liegen weiterhin mit fünf Punkten vor dem TTSV Tannenberg. Zum Tabellendritten TTC Großpösna II sind es mittlerweile schon satte zwölf Zähler Vorsprung, so dass bereits sechs Spieltage vor dem Ende der Saison aus dieser Richtung keine Gefahr mehr droht.

Unter ganz anderen Vorzeichen ist da schon das kommende Meisterschaftstreffen anzusetzen. Denn in gut zwei Wochen treffen die beiden Spitzenteams aufeinander. Und sollten die Mittelsächsinnen auch dieses Duell gewinnen, ist ihnen der Titel und damit der direkte Wiederaufstieg in die Sachsenliga wohl kaum noch zu nehmen. (DA/jsc)

zur Startseite