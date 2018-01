Handball Pflichtaufgabe gelöst Die Frauen der HSG Muldental festigen mit einem deutlichen Heimsieg gegen Burgstädt den zweiten Tabellenplatz.

Cindy Feldmann steuerte zwei Treffer zum Muldentaler Sieg gegen den Burgstädter HC II bei. © André Braun

Muldenthal. Ihre Heimstärke haben die Frauen der HSG Muldental in der 1. Bezirksklasse Chemnitz einmal mehr bewiesen. Der Tabellenzweite schickte in heimischen Gefilden den Burgstädter HC II 20:10 nach Hause.

Muldental ging als Favorit in die Partie, begann aber etwas holprig in Angriff und Abwehr. Nach kurzer Zeit fing sich die Mannschaft und agierte ab der zehnten Minute konzentrierter. So konnten sich die Gastgeberinnen Tor um Tor absetzen und gingen mit einer 10:6-Führung in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit stand die HSG-Abwehr etwas offensiver, was die Gäste vor einige Probleme im Angriff stellte. Mit einem 8:0-Lauf bauten die Muldentalerinnen den Vorsprung auf 19:8 aus und beendeten die Partie mit 20:10. Ein höherer Sieg wäre sicherlich möglich gewesen, wenn Burgstädts Torhüterin diesen nicht mit sehenswerten Paraden verhindert hätte. (DA/jmü)

