Pflicht zum Winterdienst in Weißwasser Anlieger in Weißwasser müssen die Gehwege vor ihren Grundstücken vom Schnee beräumen. Doch nicht jeder hält sich daran.

Weißwasser. Der Winter hat Weißwasser fest im Griff. Nach mehreren eher milden und schneearmen Jahren liegt aktuell eine geschlossene Schneedecke. Für Grundstückseigentümer bedeutet das, dass sie auf den Gehwegen vor ihren Grundstücken regelmäßig Schneeschieben müssen. Deshalb weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung auf die bestehenden Regelungen der Winterdienst-Anliegersatzung hin.

Demnach müssen die Gehwege werktags bis sieben Uhr sowie sonn- und feiertags bis neun Uhr von Schnee geräumt werden. Bei Schnee- und Eisglätte müsse zudem gestreut sein. „So oft es die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfordert, sind diese Maßnahmen tagsüber bis 20 Uhr zu wiederholen“, teilt Sylvana Hallwas von der Stadtverwaltung mit. Wenn es nur auf einer Straßenseite einen Gehweg gibt, müssen sich die Straßenanlieger abwechseln.

In diesem Jahr, also bei der Wintersaison von einem geraden in ein ungerades Jahr, seien diejenigen Straßenanlieger zum Räumen verpflichtet, an deren Grundstück der Gehweg grenzt. Sollten Anlieger, die zum Winterdienst verpflichtet sind, aus irgendwelchen Gründen nicht selbst in der Lage sein, diesen ordnungsgemäß auszuführen, können Dritte mit dieser Dienstleistung beauftragt werden. Die Stadtverwaltung weist außerdem darauf hin, dass es nicht zulässig sei, Schnee vom Grundstück auf die Straße zu schieben.

Die Durchführung des Winterdienstes werde punktuell und nach Hinweisen vom Ordnungsamt kontrolliert, erklärt Referatsleiterin Ina Kokel kürzlich in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses.

Um die Durchfahrt der Winterdienst-Fahrzeuge möglichst reibungsfrei zu gewährleisten, sind in einigen Straßenbereichen auch Parkverbotsschilder aufgestellt worden. Diese erkenne man an den Zusatzschildern mit Schneeflocke, und sie seien unbedingt zu beachten, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

