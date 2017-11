Pflegerinnen geben Misshandlungen zu Sechseinhalb Jahre nach der Tat mussten sich nun zwei Frauen verantworten, die eine schwer kranke Patientin vor der Kamera beleidigt und gedemütigt hatten.

Nach etwas mehr als zwei Stunden haben die Angeklagten ihr Schweigen gebrochen. Die beiden 36 und 50 Jahre alten Frauen baten einen 78-jährigen Mann um Entschuldigung. Die ganze Sache sei eine „große Lehre“ für sie gewesen, so die ältere. Sie habe danach eine Weiterbildung haben wollen. Die jüngere sagte, sie leide nach der Tat selbst an Depressionen: „Ich werde nicht mehr in einem Pflegeheim arbeiten.“

Bereits vor mehr als sechs Jahren haben die Frauen als Pflegerinnen einer Dresdner Seniorenresidenz eine schwer kranke Patientin grob und würdelos behandelt. Dass sie dafür nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht Dresden stehen, hat einen ungewöhnlichen Grund. Sie konnten nicht ahnen, dass sie an jenem 5. August 2011 im Zimmer ihrer 71-jährigen Patientin bei der Morgentoilette gefilmt wurden.

In der Anklage vom 19. Januar 2016 – viereinhalb Jahre danach – wird daher detailreich geschildert, wie die 36-Jährige um 5 Uhr die Patientin würdelos behandelt hatte, weil sie ins Bett gemacht hatte. Schon da sei die Frau geduzt und beleidigt worden: „Na, wieder Scheiße im Bette?“ sagte die Angeklagte und Ähnliches. Beide Pflegerinnen zogen die Frau anschließend rabiat aus, wuschen sie mit nur einem Waschlappen – erst den Rücken, dann ihr Gesicht –, trockneten sie nicht sofort ab und so weiter. Es war eine demütigende, entwürdigende Behandlung, die Patientin wurde sogar als „Kuh“ bezeichnet.

Die schwerkranke Frau hat davon wohl kaum etwas mitbekommen. Sie war erst seit Kurzem in der Residenz, litt an Demenz und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit im Endstadium. Sie starb am 20. November 2011 auf der Intensivpflegestation einer anderen Einrichtung. Ihr Ehemann, ein 78-jähriger Rentner, sagte am Montag als Zeuge aus. Weil seine Frau immer müde gewesen sei, habe er einen Wecker mit Videofunktion auf den Nachttisch seiner Frau gestellt. So sah er auf den Bildern, die doch nur Schlafstörungen dokumentieren sollten, den Übergriff der Pflegerinnen. Er ging sofort zur Polizei, wandte sich an die Staatsanwaltschaft und zuletzt sogar an Innenminister Markus Ulbig (CDU), um auf die Missstände und offensichtlich überlastetes und überfordertes Personal hinzuweisen.

Zunächst schwiegen die Angeklagten. Erst nach der Aussage des Witwers gelang es dem Richter, mit den Verteidigern eine Verfahrensabsprache zu erzielen und den Prozess zu beenden. Die Angeklagten stimmten einer Verfahrenseinstellung gegen eine Geldauflage zu, 1 000 Euro für die jüngere, 250 Euro für die ältere – und die Frauen baten den tapferen Mann, der so lange warten musste, um Entschuldigung.

