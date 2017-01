Pfleger für einen Tag Die Gerüstbauer der Firma Gemeinhardt erleben eine ganz andere Arbeitswelt. Sie sind beeindruckt und betroffen.

Steven Tietz (links) und Ingeborg Rüger (Mitte) verstehen sich auf Anhieb. Der junge Gerüstbauer begleitet Schwester Marina Mattern einen Tag lang auf ihrer Tour für den Pflegedienst Hummitzsch, von dem auch die 90-jährige Ingeborg Rüger betreut wird. © Dietmar Thomas

Ingeborg Rüger strahlt über das ganze Gesicht. Seit zwei Jahren wird die 90-Jährige vom Pflegedienst Hummitzsch aus Naußlitz betreut. Aber an diesem Vormittag bekommt sie nicht nur von Schwester Marina Mattern Besuch. Die wird von Steven Tietz begleitet. Der 22-Jährige ist eigentlich Gerüstbauer bei der Roßweiner Firma Gemeinhardt und lernt während eines sozialen Tages mal einen ganz anderen Beruf kennen.

Die pflegerischen Aufgaben überlässt er natürlich Martina Mattern. Aber Steven geht ihr bei ganz alltäglichen Sachen zur Hand, räumt Geschirr weg oder bringt den Müll nach draußen. Gleichzeitig schaut er genau auf die vielen Handgriffe, die Marina Mattern bei jedem Klienten erledigt.

„Wenn er sich wohlfühlt, kann er gern bleiben“, ist Ingeborg Rüger regelrecht begeistert von dem jungen Mann. Doch daraus wird wohl nichts. Denn manchmal muss er sich bei den Arbeiten der Schwester auch abwenden. „Das Spritzen ist nicht mein Ding“, gibt er zu. Ähnlich empfindet er beim Blutzuckermessen. „Es ist eine ganz andere Welt, aber kein Job, den ich machen möchte“, sagt er.

Und das hängt nicht nur mit der Abneigung gegen Spritzen zusammen. Die Arbeit der Pflegekräfte hat auch eine emotionale Seite. Der Besuch bei einer bettlägerigen Klientin, die fast zu 100 Prozent Hilfe benötigt, ist dem Gerüstbauer besonders nahe gegangen. „Ich ziehe den Hut vor den Pflegekräften. Sie machen keine leichte Arbeit“, so der 22-Jährige, der auch zweimal vor der Wohnung der Klienten gewartet hat, während sie von Marina Mattern betreut wurden. Denn alle Pflegebedürftigen oder deren Angehörige wurden vorher gefragt, ob sie mit der fremden Begleitung der Schwester einverstanden sind. Nur wenige waren es nicht.

Auf die Idee, die Gerüstbauer mal in einen ganz anderen Beruf hineinschnuppern zu lassen, kam Dirk Eckart, geschäftsführender Gesellschafter von Gerüstbau Gemeinhardt. Bei eisigen Temperaturen wie in den vergangenen Tagen können seine Mitarbeiter oft nicht aufs Gerüst und müssen Zuhause bleiben. Weshalb, so fragte sich Eckart, sollten die Gerüstbauer in dieser Zeit nicht mal eine ganz andere Erfahrung machen, ihren Blickwinkel erweitern und einen völlig artfremden Beruf kennenlernen? Einen Verbündeten fand Eckart in Holger Hummitzsch vom gleichnamigen Pflegedienst. Der sprach mit seinen Mitarbeitern. Die waren einverstanden. Damit seine Kollegen auch abgesichert sind, schloss Eckart noch eine Gruppenunfallversicherung ab und seine Mitarbeiter werden für diesen einen Tag extra bezahlt.

Jetzt begleiten 30 Gerüstbauer einen Tag lang eine Pflegekraft bei ihrer Arbeit. Die ist ganz anders, als sich das einige der gestandenen Männer vorgestellt haben – schon bei ganz banalen Dingen: Einer stellte fest, dass er in den sechs Stunden so oft die Schuhe ausgezogen hat, wie sonst in einer Woche. Ein anderer war zuvor noch nie so oft in so kurzer Zeit durch die Stadt gefahren. Dem Dritten war nicht bewusst, wie viele Menschen pflegebedürftig sind und dass es nicht nur ältere betrifft. Aber alle Gerüstbauer waren sich einig, dass es ein interessanter Tag war, sie gern geholfen und Respekt vor der Arbeit der Pflegekräfte haben.

