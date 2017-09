Pflegeheim senkt Heizkosten Die Stadtwerke Döbeln haben ein Mini-Kraftwerk eingebaut. Der Betrieb bewährt sich und soll sich langfristig auszahlen.

Sie haben den Einbau des neuen Blockheizkraftwerkes im Seniorenheim angeschoben: Hubert Paßehr (von links), Dirk Thate , Thomas Richter von der Diakonie und Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. © André Braun

Strom und Heizkosten möchte das Pflegeheim Berta Börner in Roßwein künftig durch sein eigenes „Mini-Kraftwerk“ im Keller der Einrichtung sparen. Ein mit Erdgas betriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt Warmwasser für Heizung sowie Strom für das Gebäude. „Wir haben es im Winter bei laufendem Betrieb einbauen lassen“, sagte der Geschäftsführer der Diakonie Döbeln, Thomas Richter. Erledigt hatten das die Mitarbeiter der Heizungstechnik Waldheim GmbH. „Es hat zwei Monate gedauert und war aufgrund der beengten Platzverhältnisse eine Herausforderung. Wir haben den gesamten Heizungsraum umgestaltet“, sagte Firmenchef Dirk Thate . Das BHKW laufe einwandfrei. Diese Bilanz zogen die Verantwortlichen nach sieben Monaten Betrieb am vergangenen Donnerstag. Anlagenbetreiber sind die Stadtwerke Döbeln. Rund 70 000 Euro hat das Unternehmen für die Installation ausgegeben. Wie Geschäftsführer Gunnar Fehnle sagte, sei kein Fördergeld geflossen. „Wir investieren in nachhaltige Objekte. Dazu zählt dieses Pflegeheim definitiv. Es lohnt sich für beide Seiten“, so Gunnar Fehnle.

Das sieht Thomas Richter genauso: „Wir sparen Heizkosten, sodass die Nebenkosten sinken. Das kommt langfristig den Bewohnern zugute.“ Alle 75 Betten in der von der Diakonie Döbeln betriebenen Einrichtung an der Hermannstraße seien belegt. „Es gibt eine Warteliste. Deren Länge schwankt zwischen fünf und zehn Personen“, so Richter.

Seit 20 Jahren existiert das Pflegeheim. Das wurde mit einem Sommerfest gefeiert, bei dem Interessierte auch einen Blick auf das BHKW werfen durften. „Aufgrund des Alters des Hauses ist die Heizungsanlage an sich auch noch auf einem guten Stand der Technik“, so Richter. Dennoch wurde die Anlagenhydraulik verändert und leistungsfähiger gemacht. „Die Bedienung der Heizkörper hat sich für die Bewohner jedoch nicht verändert“, erklärte Thomas Richter. Das BHKW sei aktuell die effizienteste Möglichkeit, Energiekosten zu sparen. Zumal in einem Pflegeheim der Energiebedarf ohnehin sehr hoch ist. Darin sind sich Richter und Gunnar Fehnle einig. Fehnle sprach von einem Einsparpotenzial von rund 30 Prozent. Die Stadtwerke betreiben insgesamt sieben BHKW im Netzgebiet.

