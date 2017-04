Pflegeeinsatz im Schulgarten Die Anlage der Schandauer Erich-Wustmann-Grundschule wurde auf die Saison vorbereitet. Auch Flüchtlinge packten mit an.

© Archiv: Füssel

Der Schulgarten der Erich-Wustmann-Grundschule wurde am Donnerstag für die neue Saison vorbereitet. Dafür haben Einwohner aus Bad Schandau mit Geflüchteten aus dem Irak, Afghanistan und Vietnam zusammengearbeitet. Im Schulgarten, der sich am Nationalparkzentrum befindet, haben sie die Beeteinfassungen erneuert, den Kompost umgesetzt und neu gebaut sowie Pflanzen gepflegt, so Dörte Ackermann, die den Einsatz als Teil des Projektes „Willkommen in der Nationalparkregion“ organisierte.

Die Arbeiten wurden unter Anleitung von Reiner Dittrich, Mitarbeiter im Nationalparkzentrum, durchgeführt. Nun ist der Schulgarten wieder so hergestellt, dass die Grundschüler von Bad Schandau ab kommender Woche im Garten arbeiten können. Die jüngsten Helfer waren zwei 13- und 14-jährige Jungen aus Afghanistan, die kräftig mit anpackten, so Dörte Ackermann. Im Anschluss gab es ein gemeinsames Mittagessen für alle Helfer und man hatte Zeit, sich auszutauschen. (kk)

