Pflegedienst und Tierschützer profitieren voneinander Das Tierheim benötigt finanzielle Unterstützung und die Patienten von Cornelia Brambor besondere Zuwendung. Beides kann man verbinden.

Die Tierschützerinnen Christine Falk (links) und Marlies Przybilla freuen sich auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Brambor Pflegedienstleistungen Brambor, vertreten durch Cornelia Brambor und Pflegedienstleiterin Bianka Winkler. © André Braun

Die Überraschung ist Cornelia Brambor, Chefin des gleichnamigen Unternehems für Pflegedienstleistungen gelungen. Mit ihrer Mitarbeiterin Bianca Winkler überbrachte sie den Tierschützern im Tierheim „Am Wiesengrund“ neben Sachpreisen auch eine Zusage für eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 Euro. Und dabei soll es nicht bleiben. Zwischen den Tierschützern und Brambor Pflegedienstleistungen wird es eine Kooperation geben. „Es soll sich etwas entwickeln“, so Cornelia Brambor. Sie kann sich vorstellen, dass die Patienten, denen es möglich ist, künftig einen Ausflug ins Tierheim nach Ostrau unternehmen. Zum einen ist der Kontakt mit den Tieren für viele wichtig und zum anderen eignet sich die Anlage auch zum Spazierengehen. Die Patienten, denen das nicht mehr möglich ist, können sich auf einen Besuch von Tierschützerin Ines Mai und ihrer Tochter Lisa freuen. „Sie haben einen Hund aus dem Tierheim, der für solche Treffen sehr geeignet ist. Außerdem nehmen sie noch Katzen oder andere kleine Tiere mit. Die beiden haben Erfahrungen, weil sie schon in anderen Pflegeheimen unterwegs sind“, so Tierheimleiterin Marlies Przybilla. Ines Mai habe ihr erzählt, wie emotional die Bewohner reagieren würden. Viele hätten früher Tiere gehabt und freuen sich nun, eine Katze oder den Hund streicheln zu können. Dieses Erlebnis will Cornelia Brambor auch ihren Patienten in allen Häusern und betreuten Wohngemeinschaften verschaffen.

Das Frühlingsfest-Programm zurück 1 von 6 weiter Die Mädchen und Jungen der Kita „Jahnataler Wiesenstrolche“ treten um 11.30 Uhr auf. 12 Uhr zeigen die Judokas des DSC Döbeln/Ostrau ihr Können. In der Mittagspause gibt es Spiel-Spaß mit den Traktorfreunden. Der Zauberer Silvio tritt um 13.30Uhr im Festzelt auf. Zum ersten Mal dabei sind Viven Mc Count und die Line-Dancer aus Ostrau/Zschochau. Sie treten um 14.30 Uhr auf. Gegen 15.15 Uhr geben die Original Jahnataler Blasmusikanten ein Konzert und um 17 Uhr tritt Zumba Kim mit ihrem Team auf. Das Ende ist gegen 18 Uhr geplant.

Zustande gekommen ist die Kooperation durch eine Nachfrage von Tierschützerin Christine Falk. „Sie ist unsere Betteltante, wenn es um Spenden oder Sachpreise für das Tierheimfest geht“, so Marlies Przybilla. Christine Falk sprach Bianca Winkler an.

Die Pflegedienstleiterin fragte bei ihrer Chefin nach, die sofort ihre Zusage gab. Und weil Cornelia Brambor gern eine langfristige Zusammenarbeit wünscht, profitieren nun Pflegedienst und Tierheim. Schon am kommenden Wochenende werden einige Patienten mit ihren Betreuen das Tierheimfest besuchen.

zur Startseite