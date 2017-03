Pflegedienst bezieht neue Zentrale 200 Patienten betreut der Freitaler Pflegedienst Rietzschel. Der Umzug der Firma machte die Rettung eines Hauses möglich.

Monika Rietzschel, Günter Rietzschel, Pflegedienstleiterin Kathrin Fiedler und Claudia Voigt (v.l.) haben die neuen Räume an der Dresdner Straße 48 bezogen. © Karl-Ludwig Oberthür

Claudia Voigt bittet um Entschuldigung. Dass die ersten Umzugskisten in die neuen Räume getragen wurden, ist gerade einmal 14 Tage her. Es sehe noch etwas chaotisch aus, sagt die Geschäftsführerin des Freitaler Pflegedienstes Rietzschel. Das Unternehmen mit derzeit 46 Mitarbeitern hat Mitte Februar begonnen, das Haus an der Dresdner Straße 48 zu beziehen. Auch wenn die neue Zentrale nur wenige Meter von der alten entfernt ist, ist damit jede Menge Arbeit verbunden. Schließlich will Voigt den Umzug auch nutzen, um die Abläufe in der Firma zu vereinfachen.

Gegründet wurde der Pflegedienst Rietzschel vor 17 Jahren. Bis 2009 saß das Unternehmen auf der Roßthaler Straße in Potschappel, anschließend für sechseinhalb Jahre in einem Gebäude an der ehemaligen Seifenfabrik. Der Umzug auf die andere Seite der Dresdner Straße war nötig, weil die Mitarbeiter mehr Platz brauchten. Außerdem spielten auch „stadtpolitische Gründe“ eine Rolle, wie es Günter Rietzschel, ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens, formuliert.

Das Haus, in das der Pflegedienst nun eingezogen ist, gehörte lange Zeit zu den Schandflecken in Freital. Eigentümer Milan Vorhand, der in der Stadt schon etliche Gebäude saniert hat, rang lange Zeit um die Nutzung des baufälligen Hauses. Zwischenzeitlich waren auch ein Abriss und ein Verkauf im Gespräch. Letztlich konnte das Gebäude nur saniert werden, weil sich mit dem Pflegedienst ein langfristiger Mieter fand. Außerdem zieht ein Hausarzt ein. Sowohl Pflegedienst als auch Hausarzt waren auch zuvor schon Mieter bei Vorhand.

Claudia Voigt und ihre Mitarbeiter haben nun die ersten beiden Etagen des Hauses bezogen. Im Erdgeschoss befinden sich die Büros der Pflegedienstleitung und der Geschäftsführung. In der ersten Etage sind Funktionsräume, der Schwesternbereich und ein großer Schulungsraum untergebracht. Dort hängt auch ein großer Flachbildschirm an der Wand, an dem die Touren der Pflegedienstler künftig digital angezeigt werden. Bislang wurden die Einsatzpläne zum Teil noch per Hand auf eine Tafel geschrieben. „Das minimiert die Fehler“, sagt Voigt.

Das Aufstellen der Dienstpläne ist eh eine Wissenschaft für sich. Etwa 200 Patienten betreut der Pflegedienst ambulant in Freital und Umgebung. Bei manchen muss nur ein Verband gewechselt oder eine Spritze gesetzt werden. Andere werden gewaschen, bekommen Frühstück oder Hilfe beim Einkaufen. Das alles muss so koordiniert werden, dass die Wege für die Mitarbeiter vom einen zum anderen Patienten nicht zu weit sind und dass das Frühstück auch pünktlich auf dem Tisch steht.

Dabei macht dem Unternehmen vor allem der Fachkräftemangel zu schaffen. „Wir könnten noch viel mehr machen, aber es fehlt uns einfach an Personal“, sagt Voigt. Vor allem sei es schwer, Pflegehelfer zu finden. „Wir haben einen Aufnahmestopp für Patienten.“

Weil die Nachfrage so groß ist, will der Pflegedienst sein Angebot trotzdem ein Stück erweitern – und dafür das Dachgeschoss der Dresdner Straße 48 nutzen. Dort soll eine Tagespflege entstehen. „Patienten haben uns immer wieder gefragt, warum wir so etwas nicht anbieten“, sagt Voigt. Derzeit laufen dazu die Verhandlungen mit den Krankenkassen. Wann genau die Räume eröffnet werden, ist noch offen.

zur Startseite