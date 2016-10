Pflegearbeiten an der Wesenitz

© Symbolbild: André Schulze

Ein Bagger mitten in der Wesenitz – das ließ viele Neukircher aufschauen. Der Grund: Zwischen Park- und Georgenbadstraße wurden jetzt Pflegearbeiten ausgeführt. Dabei handelte es sich um eine normale Gewässerunterhaltung, die in unregelmäßigen Abständen durchgeführt werden muss, sagte Britta Andreas, Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung, auf Anfrage. Insbesondere wurden abgelagerte Sedimente aus der Niedrigwasserrinne und den Uferrandbereichen entfernt. Die Arbeiten, die am Freitag beendet wurden, hatten das Ziel, einen geordneten Abfluss zu ermöglichen, auch und gerade dann, wenn Hochwasser ist.

Der Turnus solcher Pflegearbeiten richtet sich nach den Abflüssen. Je mehr kleinere und größere Hochwasser es gibt, desto mehr Sedimente lagern sich im Flussbett ab, die beseitigt werden müssen, sagte Britta Andreas. Weitere Pflegemaßnahmen am Oberlauf der Wesenitz zwischen Ringenhain und Bischofswerda sind zurzeit nicht vorgesehen. (SZ)

