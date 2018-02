„Pflegearbeit wird nicht genug wertgeschätzt“ Jens Albinus, Chef der Pflegeheime im DRK-Kreisverband, über Personalnot in Heimen und Vorurteile in der Pflege.

Jens Albinus (49) leitet seit 1999 den Seniorenwohnpark Freital des Deutschen Roten Kreuzes. Seit 2017 ist der Oberhermsdorfer zudem Abteilungsleiter für die Pflegeheime im Kreisverband. © Andreas Weihs

Herr Albinus, schon länger ist zu hören, dass die Pflegeheime ausgelastet sind, aber Personal fehlt. Wie schlimm ist die Situation in den Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK)?

Ja, die Personalsituation macht uns die Arbeit schwer. Sehen Sie, als ich 1999 in Bannewitz das erste betreute Wohnen aufbaute, fragte mich die Bank zur Finanzierung, wo ich die Bewohner dafür herbekommen will. Um 2015 das neue Haus „Florence“ in Bannewitz zu eröffnen, wurde ich dann von der Bank gefragt, wo ich das Personal herbekomme … Es mangelt nach wie vor nicht nur am Fachpersonal, sondern auch an Hilfskräften. Wir führen im Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes derzeit sechs Pflegeheime und fünf Wohnanlagen für betreutes Wohnen in der Region. Wir haben praktisch immer unbesetzte Stellen. Aber das geht nicht nur uns so.

Woran liegt das? Ist der Beruf des Pflegers so unattraktiv?

Die Frage ist schwer zu beantworten. Ich denke, der Personalnotstand ist verschiedenen Faktoren geschuldet. Der Markt ist zurzeit groß, ebenso die Konkurrenz. Ich denke nicht, dass der Beruf unattraktiv ist. Es ist durchaus ein schöner Beruf. Wer die Arbeit macht, erhält sofort ein Feedback. Die Senioren können viel zurückgeben. Aber es ist auch eine harte Arbeit, die nicht ausreichend wertgeschätzt ist. Pflegearbeit wird zwar sehr unterschiedlich honoriert. Aber überall wird für die schwere Arbeit zu wenig Lohn gezahlt.

Können Sie nicht einfach mehr zahlen?

Das könnten wir. Jedoch würde der Eigenanteil, den die Bewohner zahlen, steigen, da die Pflegekasse ihren Anteil nicht erhöht. Das heißt, wir müssten mehr Geld von den Pflegebedürftigen verlangen. Es kann aber nicht die Lösung sein, das Problem auf die Hausbewohner oder Steuerzahler abzuwälzen. Wir zahlen Löhne, die an den Tarif angelehnt sind. Ein flächendeckender Tarifvertrag funktioniert aber nur, wenn die Pflegekasse ihren Beitrag erhöht.

Ist die Personalsituation in Freital eine andere als im Osterzgebirge?

In Freital haben wir einen relativ festen Stamm an Mitarbeitern. Ähnlich ist das auch in Dippoldiswalde oder Glashütte. In Dresden verhält es sich anders. Die Konkurrenz unter den Pflegeheimen ist dort wesentlich größer. Pflegekräfte haben meist die Wahl, wo sie arbeiten. Deshalb sage ich immer: Unser größtes Gut sind unsere Mitarbeiter. Es ist enorm wichtig, sich um sie zu bemühen. Nicht nur um diejenigen, die freie Stellen besetzen, sondern auch um diejenigen, die schon da sind.

Abgesehen vom Geld, was müsste sich ändern, damit sich die Personalnot in den Pflegeheimen entspannt?

Ich würde mir wünschen, dass die strenge Trennung zwischen Fachkraft und Hilfskraft gelockert wird. Derzeit ist klar geregelt, welcher Mitarbeiter mit welcher Qualifikation was genau machen darf. Das macht die Arbeit kompliziert und unflexibel. Wenn Hilfskräfte zusätzliche Aufgaben übernehmen möchten, warum sollten sie die ganze Ausbildung neu machen? Es wäre doch sinnvoll, wenn sie eine entsprechende Qualifikation für die zusätzliche Verantwortung erwerben. Ähnlich, wie es bei Physiotherapeuten gehandhabt wird. Warum sollte man die Weiterbildung nicht zulassen? Letztlich müssen wir die Versorgung der Leute im Blick behalten.

Wenn die Personalnot so groß ist, kann dabei überhaupt die Qualität der Pflegearbeit gehalten werden?

Ja, das kann sie. Möglich ist das aber nur, weil diejenigen Mitarbeiter, die da sind, die Situation aushalten und unter großem Leistungsdruck ihr Bestes geben. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Sie machen alle einen tollen Job. Aber natürlich bleibt aufgrund der personellen Engpässe oftmals wenig bis keine Zeit, um beispielsweise mit den Bewohnern spazieren zu gehen. Um das zu ändern, suchen wir in allen Einrichtungen immer Ehrenamtliche, welche uns zum Beispiel wie im Freitaler Seniorenzentrum „Herbstsonne“ seit geraumer Zeit unterstützen. Sie lesen den Senioren mal etwas vor oder gehen mit ihnen an die frische Luft. Das entlastet das Personal und freut die Hausbewohner. In Bannewitz läuft jetzt übrigens ein neues Projekt mit der örtlichen Oberschule an. Wir wollen künftig Ferienarbeitsplätze und Praktika im Bannewitzer Heim anbieten. Ich bin gespannt, wie das ankommt.

Herr Albinus, lassen Sie uns noch einmal näher die Pflegebedürftigen in den Blick nehmen. Ob betreutes Wohnen oder Pflegeheim. Viele scheuen den Schritt, sich selbst oder Angehörige in einer solchen Einrichtung anzumelden. Woran liegt das?

Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich arbeite Zeit meines Berufslebens in dieser Branche. Was ich feststellen kann, ist, dass sich die Bedingungen für alle Bewohner stetig verbesserten. Wir haben nirgends mehr Zehn-Bettzimmer, wie es früher der Fall war. Pflegebedürftige wohnen in Ein-, maximal Zweibettzimmern. Allein das ist ein Quantensprung. Pflegeheime sind keine Siechenhäuser. Wahrscheinlich ist das in manchen Köpfen so drin. Einige haben vielleicht auch Angst, ihre Selbstständigkeit aufzugeben, wenn sie in eine Einrichtung ziehen. Tatsache ist aber, dass mittlerweile alle guten Heime auf die Lebensrhythmen der Bewohner achten. Die Zeiten, wo alle zusammen an einem Tisch sitzen müssen, sind längst vorbei.

Was können Sie Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen empfehlen, wenn sie eine Einrichtung suchen? Worauf ist zu achten?

Wer ein Pflegeheim sucht, dem rate ich, es zunächst zu besichtigen und dabei alle Sinne zu benutzen. Wie riecht es im Haus? Schauen Sie in die Gesichter der Hausbewohner und der Mitarbeiter. Vor allem der Ausdruck Letzterer kann viel verraten. Und noch etwas ist wichtig: Jeder sollte sich im Alter Gedanken darüber machen, was er will. Betreutes Wohnen kann für Senioren eine gute Alternative zur Mietwohnung sein. Sollte später die Pflege in einem Heim notwendig werden, wird es auch für den Betroffenen einfacher, sich daran zu gewöhnen. Mögliche Sorgen oder Ängste können schon im Vorfeld ausgeräumt werden. Wer sich früh genug mit dem Thema auseinandersetzt, der fühlt sich auch schneller in einer solchen Einrichtung angekommen. Einfach abzuwarten ist der falsche Ansatz.

Das Gespräch führte Verena Schulenburg.

