Pflege-Nachwuchs am Start Vier Azubis beginnen ihre Lehre in Leisnig. Doch sie sind nicht die einzigen Neuen.

Shirin Flöter (vorn rechts) absolviert an der Helios Klinik Leisnig ein Freiwilliges Soziales Jahr. Sie wurde von Pflegedienstleiterin Uta Reichel (vorn links) ebenso begrüßt wie neun weitere FSJler und vier Azubi zum Gesundheits- und Krankenpfleger. © Dietmar Thomas

Sie kommen aus Leisnig, Roßwein, Mügeln und dem thüringischen Schmölln: die neuen Azubi zum Gesundheits- und Krankenpfleger an der Helios Klinik Leisnig. Denise Tepasse (17), Michelle Lehmann (21), Anne Mallok (28) und Lily Weinert (19) eint der Wunsch, im Krankenhaus zu arbeiten. „Unsere neuen Azubi lernen in den nächsten Tagen die Klinik näher kennen. In ihrer dreijährigen Ausbildung durchlaufen sie alle Bereiche, von der Anästhesie und Inneren Medizin über die Chirurgie bis zur Gynäkologie, Geburtshilfe und Kinderstation“, erklärt Pflegedienstleiterin Uta Reichel.

Wer Interesse an Menschen und Medizin habe, sei an der Helios Klinik willkommen. „Natürlich schauen wir auf die Noten, aber auch auf Fleiß und Einsatzbereitschaft. Und wir geben Um- und Quereinsteigern eine Chance“, so Reichel.

Bestes Mittel für die Auswahl der Auszubildenden sind die Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), von denen es in diesem Jahr allein zehn gibt. „Unsere FSJler arbeiten im OP, der Notfallambulanz oder der Funktionsdiagnostik mit. Sie lernen die Abläufe kennen und erfahren, ob das Krankenhaus das Richtige für sie ist.“ Und die Verantwortlichen sehen in dieser Zeit, wer gut ins Team passt. (DA/fk)

zur Startseite