Pflaumentoffelschau verlängert Die Sonderausstellung im Großröhrsdorfer Heimatmuseum ist noch bis mindestens Ende Februar zu sehen.

Die Pflaumentoffel-Schau ist länger zu sehen. © René Plaul

Die Sonderausstellung über Pflaumentoffel im Großröhrsdorfer Heimatmuseum auf der Mühlstraße wird verlängert und bleibt noch mindestens bis Ende Februar geöffnet. Hintergrund sei die gute Resonanz. Die kleine Schaue habe so viel Publikum angezogen wie kaum eine andere Weihnachtssonderausstellung des Vereins zuvor, schätzt der Museumsverein ein und freut sich über die Beliebtheit des Pflaumentoffels. Am kommenden Sonntag ist die Schau von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen und dann wieder am 19. Februar, auch 14 bis 17 Uhr. Literatur zum Thema Pflaumentoffel ist ebenfalls erhältlich. Für die Ausstellung hat der Verein vier Kisten mit Exponaten des Freitaler Sammlers Roland Hanusch herangeschafft und in Vitrinen aufgebaut. (SZ)

zur Startseite