Pflastersteine haben Beine Auf der Abwasser-Baustelle lassen Unbekannte immer wieder Steine mitnehmen. Dabei sollen die Steine wieder in die Straße eingebaut werden.

© Symbolbild/Steffen Unger

Auf der Abwasser-Baustelle im Strehlaer Ortsteil Görzig lassen Unbekannte zum Ärger der Stadt offenbar Pflastersteine mitgehen. Dabei sollen die Steine wieder in die Straße eingebaut werden. Die fehlenden Stücke sollen nun mit Reserven aus dem Bauhof aufgefüllt werden. – Im Stadtrat verteidigte Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) den Wiedereinbau des Pflasters und wies erneut die Forderungen nach einer Asphaltierung als auch einem grundhaften Ausbau des betroffenen Straßenstücks zurück. Man werde das bauen, was in der ursprünglichen Ausschreibung des Bauprojektes vorgesehen war, sagte er. Für den Asphalteinbau gebe die Baufirma keinerlei Gewährleistung, und ein grundhafter Ausbau ohne Fördermittel sei angesichts geschätzter Kosten von mehr als 300 000 Euro für die Stadt indiskutabel. (SZ/ewe)

