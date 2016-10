Pflanztag auf der Streuobstwiese Diese Woche kommt auf der Fläche unterhalb des Schlosses der 250. neue Baum in die Erde. Wer will, kann mithelfen.

Birnen, Äpfel, Pflaumen: Diese Woche werden auf der Strehlaer Streuobstwiese nahe dem Schloss zwei Dutzend Obstbäume gepflanzt. Am Sonnabend kommt der insgesamt 250. neue Obstbaum in die Erde, so Klaus Konschak vom Verein Freundeskreis Streuobstwiese Schloss Strehla. Gespendet wird das Gewächs von der Strehlaer Metall- und Stahlbaufirma MSA. (SZ)

Beim Pflanztag am Sonnabend, 5. November, kann jeder mitmachen. Spaten, Arbeitshandschuhe und Rosenschere sollten mitgebracht werden. Eine Anmeldung bis 3. November unter 035264 92808 ist von Vorteil.

zur Startseite