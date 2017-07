Pflanzendieb aufgeflogen Ein Mann ist immer wieder in eine Gärtnerei in Bannewitz eingebrochen und wollte die gestohlenen Pflanzen im Internet verkaufen. Jetzt hat ihn die Polizei erwischt.

Ingesamt 141 Pflanzen hatte der Freitaler in seiner Wohnung und in seinem Garten versteckt. © Polizeidirektion Dresden

Ein mutmaßlicher Pflanzendieb wurde am Dienstag von der Polizei in Freital gestellt. Offenbar war er mehrfach nachts in eine Gärtnerei in Bannewitz eingebrochen und hat dort verschiedene Pflanzen mitgehen lassen. Diese verkaufte er wohl später übers Internet oder hatte es zumindest vor. Die Aufzeichnung einer Überwachungskamera und ein Inserat, das die Besitzer der Gärtnerei online fanden, überführte schließlich einen 25-Jährigen aus Freital. Zu seinen Diebestouren war er mit dem Fahrrad angetreten.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Gartens fanden die Beamten insgesamt 141 Pflanzen, darunter Beerensträucher, Wein sowie Apfelbäume. Der Wert: rund 2 400 Euro. Ob und wie viele weitere Pflanzen der junge Mann gestohlen und bereits weiterverkauft hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (szo)

