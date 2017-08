Pflanzen-Problem im Weinauteich erledigt Wasserpflanzen sind im Frühsommer hochgewachsen und an Rudern hängen geblieben. Nun kann in Zittau wieder gegondelt werden.

Gondeln ist wieder auf dem Weinauteich möglich. © Mario Heinke

Ohne Probleme kann jetzt wieder auf dem Weinauteich gegondelt werden. Darauf weist Jens Claus, Gastwirt vom „Wirtshaus zur Weinau“ hin, der die Boote verleiht. Im Frühsommer hatte es Ärger wegen Wasserpflanzen gegeben, die hoch gewachsen waren und an den Rudern hängen blieben. Rudern ist deshalb nur schwer möglich gewesen.

Das Problem habe sich von allein gelöst, so Claus. Die Wasserpflanzen sind demnach abgestorben. Vermutlich haben die Fische im Teich dafür gesorgt, vermutet der Gastronom. Probleme mit Wasserpflanzen habe es nach seinen Worten schon immer gegeben, aber noch nicht in dem Umfang wie dieses Jahr. Er hofft, dass die Weinau-Besucher nun auch wieder mit den Ruderbooten fahren. In dieser Saison habe es so gut wie keine Einnahmen aus dem Bootsverleih gegeben. Rudern auf dem Weinauteich ist noch bis zum Abfischen möglich. Das erfolgt in der Regel Mitte Oktober. (SZ/jl)

zur Startseite