Pfitzenreiter wird Finanzbürgermeister Der 29-jährige CDU-Mann setzte sich gegen acht Kandidaten durch. Er beerbt nun Mirko Kretschmer-Schöppan im Amt.

Peter Pfitzenreiter wird Erster Bürgermeister der Stadt Freital. © Karl-Ludwig Oberthür

Peter Pfitzenreiter übernimmt ab 5. Oktober den Posten des Ersten Bürgermeisters der Stadt Freital. Der verantwortet unter anderem die Bereiche Finanzen, Schulen und Asyl – und vertritt Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU). Der bisherige Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat setzte sich bei der kürzlich erfolgten Wahl mehrheitlich durch. Pfitzenreiter bekam in geheimer Abstimmung 18 von 30 Stimmen, sein Konkurrent Silvio Kockentiedt elf.

Der bisherige Amtsinhaber Mirko Kretschmer-Schöppan (Freie Wähler) war nicht mehr angetreten, seine siebenjährige Amtszeit endet am 5. Oktober. Neun Bewerber hatten bei der Stadt ihre Unterlagen eingereicht. Nach einer Vorauswahl durch den Ältestenrat stellten sich vier Kandidaten im Finanz- und Verwaltungsausschuss vor. Nach der geheimen Wahl kristallisierten sich die beiden Bewerber für die Vorstellung im Stadtrat heraus.

Pfitzenreiter, 29, wurde in Brandenburg an der Havel geboren und lebt seit seiner Kindheit in Freital. Er unterrichtet Mathematik und Physik am Evangelischen Gymnasium in Tharandt. Er sitzt seit 2014 für die CDU im Stadtrat. Sein Mandat muss er mit Amtsantritt aufgeben.

