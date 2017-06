Pfingstfest ohne Badewannen Das traditionelle Rennen auf dem Parkteich fällt dieses Jahr aus. Gefeiert wird in Oberottendorf trotzdem.

Für die Veranstalter war es schwierig geworden, Teams für das Badewannenrennen zu finden. © Zschiedrich

Zwei Tage lang wird es zu Pfingsten wieder laut im Park in Oberottendorf. Der Kellerclub veranstaltet an diesem Sonnabend und Sonntag das 24. Pfingstfest und hat dafür jede Menge Programmpunkte vorbereitet. Nur eines fehlt dieses Jahr: das traditionelle Badewannenrennen auf dem See.

Laut Thomas Schäfer vom Kellerclub ist es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, Teams für das Rennen zu finden, trotz des Angebots, sich Zinkwannen von den Veranstaltern ausleihen zu können. „Nächstes Jahr, zum 25. Jubiläum, lassen wir das Rennen vielleicht wieder aufleben“, so Schäfer.

Was geblieben ist, sind Partys, ein Familienprogramm und Musik an beiden Tagen. Am Sonnabend, dem 3. Juni, wird 19 Uhr das Fest mit Musik von DJ Heiko aus Sebnitz eröffnet. Um 22.30 Uhr heizt das DJ-Duo Disco Dice den Besuchern ein. Mit ihrem Markenzeichen, den ausgefallenen Outfits, sind sie optisch und tanztechnisch der Höhepunkt des ersten Abends. Abgerundet wird ihr Programm mit Liveelementen und Pyrotechnik.

Der Sonntag startet 11 Uhr mit Frühschoppen und einem Großfeld-Schachturnier. Außerdem zeigt der Hundesportverein seine tierischen Athleten. 12.30 Uhr startet der Familiennachmittag, mit Hüpfburg, Eselreiten, Kinderschminken und Kutschfahrten. Statt Badewannen fahren dieses Jahr Gondeln auf dem See. Und auch der Clown Flüpsü stattet dem Pfingstfest Oberottendorf einen Besuch ab.

Lustig wird es am Sonntag, 15.30 Uhr, mit den Geschichten von Komiker Heiko Harig. Kurz darauf zeigt die Theatergruppe „Schillers Schüler“ der Friedrich-Schiller-Oberschule in Neustadt ein Stück namens „Hamledd ist frei nach Scheegsbier und uff säggs’sch“.

Laut wird es dann wieder ab 19 Uhr mit dem Gubi-Discoteam. Ab 20 Uhr gibt es dann Livemusik von der Partyband Jolly Jumper, die beliebte Hits aus den letzten Jahrzehnten im Gepäck haben. Den Abschluss des Pfingstfestes bildet ein Feuerwerk gegen 22.30 Uhr, danach ist noch mal das Gubi-Discoteam an der Reihe. Der Eintritt an beiden Abenden kostet sechs Euro.

Die Veranstalter bitten um Verständnis, dass die Besucher dieses Jahr aus Sicherheitsgründen mit Taschenkontrollen rechnen müssen.

zur Startseite