Pfingstfest ist gerettet Dank Unterstützung kann das Pfingstfest im Park in Oberottendorf stattfinden.

© Marko Förster

Wird das Pfingstfest im Park in Oberottendorf auch in diesem Jahr stattfinden können oder nicht? Diese Frage beschäftigte den Kellerclub als Hauptveranstalter intensiv. Die Macher hatten in den vergangenen Jahren immer größere Probleme, das Volksfest zu stemmen. Die Planung und spätere Umsetzung gestaltete sich als immer schwerer. Das sei auch dieses Jahr der Fall gewesen. Der Kellerclub trommelte deshalb Anfang Februar bei einer öffentlichen Versammlung die Einwohnern aus Berthelsdorf, Nieder- und Oberottendorf und andere Interessierte zusammen, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Die Organisatoren wollten die Meinung Außenstehender dazu hören und wissen, wer die Vorbereitungen unterstützen kann.

Diese Offensive hat sich anscheinend gelohnt. Wie der Kellerclub mitteilt, ist das diesjährige Pfingstfest nun gesichert. Es soll am 3. und 4. Juni steigen. Die Organisation laufe sehr gut. Der Kellerclub konnte bereits das DJ-Duo „Disco Dice“ für einen Auftritt am Pfingstsonnabend verpflichten. Der entsprechende Vertrag sei schon unterzeichnet worden. 2018 steht das 25. Jubiläum des Pfingstfestes an. (SZ/kat)

zur Startseite