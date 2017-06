Pfingsten mit Kreuzchor

Der Dresdner Kreuzchor ist am Pfingstwochenende viermal in der Landeshauptstadt zu hören. Am Sonntagnachmittag, 15 Uhr, treten die Kruzianer im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele mit ihrer traditionellen Serenade im Schlosspark Pillnitz auf. Dem Festspielmotto „Licht“ entsprechend dirigiert Kreuzkantor Roderich Kreile unter freiem Himmel sommerliche Lieder. Karten gibt es an den Tageskassen direkt an den Eingängen zum Schlosspark. Sie berechtigen auch zum Parkeintritt. Bereits Sonnabend, 17 Uhr, ist der Chor in der Pfingstvesper, 18 Uhr beim Kurrendesingen und Sonntag, 9.30 Uhr, beim Gottesdienst in der Kreuzkirche zu erleben. (SZ)

