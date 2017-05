Pfiffiges auf der Lebens-Art Aussteller aus dem Landkreis zeigen in Großharthau Besonderes – von der Gesundheitsmatratze bis zu Möbeln, die nicht jeder hat.

Die Großharthauer Lifestylemesse ist ein Publikumsmagnet. © Archivfoto: Steffen Unger

Rund 190 Aussteller werden vom 16. bis 18. Juni zur Messe „Lebens-Art“ in Großharthau erwartet. Fast jeder dritte Teilnehmer ist im Freistaat Sachsen zu Hause, viele davon im Landkreis Bautzen. „Das Angebot der regionalen Anbieter ist vielfältig und zeigt die Innovationskraft und den Ideenreichtum sächsischer Unternehmer“, sagt Ausstellungsleiter Christian Schlender vom Unternehmen Das Agenturhaus in Lübeck. Das Spektrum reicht von der Schmuckmanufaktur über Spezialisten in Sachen Mediatechnik bis hin zu „Genusshandwerkern“, die sich dem Anbau von Safran in Sachsen verschrieben haben.

Ein Blick in den Messekatalog zeigt Besonderes. Upcycling-Möbel und Dekorationen aus altem Holz fertigt die Tischlerei Michael Richter aus dem Gaußiger Ortsteil Naundorf. Ein Trend, der Nachhaltigkeit und den sorgsamen Umgang mit Ressourcen aufgreift, wie der Veranstalter betont. Ein Bautzener Unternehmer präsentiert eine in Sachsen entwickelte Gesundheitsmatratze. Gartenmöbel aus Holz, die man nicht überall zu kaufen bekommt, stellt die Werkstatt des Vereins Lebenshilfe Bischofswerda aus.

Viele Aussteller, die sich im Schlosspark präsentieren, widmen sich der Gartengestaltung. Wie das aussehen kann, zeigt zum Beispiel Thomas Jenne vom Unternehmen Landschaft und Baum aus Arnsdorf. Zur Lebens-Art erstellt er einen Schaugarten mit einer Grill-Lounge. Die Bautzener Gärtnerei Steglich kommt mit Beet- und Balkonpflanzen, Kräutern und Stauden – 95 Prozent aus eigener Produktion – nach Großharthau. – Die diesjährige Lebens-Art ist die zehnte Sommerauflage der Messe für Haus, Hof und Garten. In den vergangenen Jahren kamen an den drei Messetagen jeweils rund 20 000 Besucher. (SZ)

