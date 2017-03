Pfiffiger Kinderreporter für Familientag gesucht Das Casting mit René Kindermann findet am 18. Mai in Niesky statt

Das Casting mit René Kindermann findet am 18. Mai in Niesky statt. © picture alliance / dpa

Niesky. Das sächsische Familienministerium sucht zum ersten Mal einen Kinderreporter für den Sächsischen Familientag. „Wer Lust hat, für einen Tag Reporter zu sein und für uns und mit uns den Familientag zu erleben, sollte sich unbedingt bewerben“, wirbt Familienministerin Barbara Klepsch. „Unser Kinderreporter muss neugierig sein und natürlich nicht kamerascheu. Denn sie oder er wird mit einem Profi-Team an der Seite unsere Gäste interviewen und von den Höhepunkten des Familientages berichten.“

Alle Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren können sich ab sofort im Internet bewerben. Einsendeschluss ist der 24. April 2017. Die Auswahl trifft eine Jury beim Casting. Neben MDR-Moderator René Kindermann wird unter anderem auch die Oberbürgermeisterin von Niesky, Beate Hoffmann, das Gewinnerkind auswählen. Das Casting findet am 18. Mai 2017 in Niesky statt.

Der Sächsische Familientag findet in diesem Jahr am 10. Juni in Niesky statt. Erwartet werden wieder viele Tausend Gäste zum größten sächsischen Familienfest. (szo)

www.familientag.sachsen.de

