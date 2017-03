Pfiffige Kinder belohnt Für ein zerstörtes Klettergerüst an der Putzkauer Grundschule gibt es nun Ersatz. Weil Lehrer, Eltern und Schüler Ideen haben.

Melina und Lotta aus der zweiten Klasse „stehen“ Kopf vor Freude: An ihrer Schule gibt es jetzt wieder ein Spielgerüst. Seit vergangenem Jahr mussten die Schüler darauf verzichten, weil Unbekannte das Klettergerüst zerstört hatten. Genutzt wird es für die „bewegte Pause“ – und natürlich zum Toben nach Unterrichtsschluss im Schulhort. © Steffen Unger

Der Spielplatz an der Dr.-Alwin-Schade-Schule ist jetzt wieder komplett. Zu Wochenbeginn konnten die Mädchen und Jungen ein nagelneues Spielgerüst in Besitz nehmen. Klettern, hangeln, rutschen – alles das ist jetzt wieder möglich. Ein halbes Jahr lang mussten sie darauf verzichten. Denn das bisherige Klettergerüst war am letzten Wochenende im August 2016 von Unbekannten zerstört worden. Es musste abgebaut werden. Der Spielplatz an der Schule ist zugleich ein öffentlicher Kinderspielplatz für den Ort. Jeder hat Zutritt, auch am Wochenende.

Spendenlauf fürs Spielgerät

Doch die Putzkauer steckten den Kopf nicht in den Sand, sondern handelten. Der Schulförderverein und der Elternrat richteten im September gemeinsam mit dem Lehrerkollegium einen Spendenlauf aus, um ein neues Klettergerüst kaufen zu können. Die Kinder liefen dabei nicht nur ihre Runden und sammelten Geld. Jedes Kind suchte sich auch seinen eigenen Sponsor – meist aus dem näheren Familienumfeld. Omas, Opas, Tanten, Onkels und natürlich auch die Eltern griffen für den guten Zweck ins Portemonnaie, aber auch Unternehmen der Region gaben Geld. Für jede gelaufene Runde ihres Patenschülers sponserten sie einen Betrag, dessen Höhe sie selbst festlegten, sagt Schulleiterin Mandy Gründer. Auf diese Weise erliefen sich die Schüler in insgesamt 675 Runden 3 500 Euro.

„Die fehlenden 7 500 Euro für das neue Klettergerüst stellten der Förderverein der Schule und die Gemeindeverwaltung Schmölln-Putzkau unbürokratisch zur Verfügung. Nun haben unsere Kinder endlich wieder ein Spielgerüst!“, sagte die Schulleiterin. Allen, die das Vorhaben unterstützten, ein großes Dankeschön! Die Dr.-Alwin-Schade-Schule trägt den Titel „Bewegte Schule“. Das konnte sie in mehrfacher Hinsicht auch jetzt wieder beweisen: im Mobilisieren von Spendern und durch den Lauf selbst.

Auch ohne die Zerstörungen auf dem Spielplatz hätte es im September den Spendenlauf gegeben. Eigentlich sollte dort im vergangenen Jahr Geld für die Neugestaltung des Werkraumes samt Vorbereitungsraum gesammelt werden. „Dieses Vorhaben mussten wir nun aufschieben“, sagte Mandy Gründer. Allerdings kam die Gemeindeverwaltung auch hier der Schulleitung entgegen und erneuerte in den Winterferien die Wandfliesen.

Spendenläufe gab es bereits in den Jahren 2009 und 2012. Damals wurde unter anderem Geld für eine Kletterwand gesammelt, die wenig später auf dem Schulhof aufgebaut werden konnte.

