Pferdeverbot auf Elbwiesen am Wasserwerk Durch die Exkremente der Tiere könnte an den Elbwiesen das Grundwasser verunreinigt werden. Nun greift die Stadt durch.

Vor der Baumreihe ragen zwei Rohre des Brunnens aus dem Boden. Eigentlich darf sich im Umkreis von zehn Metern niemand neben der Anlage befinden, auch kein Pferd. © Stadtverwaltung

Still steht das Pferd auf der Koppel. Der Kopf ist gesenkt. Am Boden gibt es viel frisches Grün zum Fressen. Die Elbe fließt gemächlich vorbei. Gleich dahinter erheben sich die Hänge am Elbufer. Es ist ein idyllisches Bild, eines, das vom Frühjahr bis zum Herbst zur Elbe in Pillnitz, Hosterwitz und Niederpoyritz dazugehört. Doch schon bald soll es vorbei sein mit dieser Idylle. Die Drewag fürchtet um Dresdens Grund- und Trinkwasser. Grund für den Alarm sind die Pferde, die auf den Elbwiesen rund um das Wasserwerk Hosterwitz weiden.

Weil in den vergangenen drei Jahren immer mehr Tiere dazugekommen sind, will das Umweltamt nun Schutzzonen ausrufen. Dort dürfen dann keine Großtiere mehr weiden, also auch keine Rinder. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Geldstrafe rechnen. In welcher Höhe, dazu will sich das Umweltamt noch nicht äußern. Man wolle dabei jedoch maßvoll vorgehen, sagt Jürgen Altmeyer von der Wasserbehörde im Umweltamt.

Derzeit lassen nach Informationen der Stadtverwaltung drei Reitbetriebe beziehungsweise Höfe Pferde auf den Elbwiesen in unmittelbarer Nähe der Brunnen des Wasserwerkes Hosterwitz weiden. Insgesamt handele es sich um 15 Tiere, sagt Altmeyer. Noch vor wenigen Jahren seien es nur ein bis zwei Pferde gewesen.

Zehn Liter Urin am Tag

Tiere haben eigentlich generell nichts auf den Wiesen in der Nähe des Wasserwerkes zu suchen. Jedes Pferd scheidet bis zu zehn Liter Urin am Tag aus. Die darin enthaltenen Schadstoffe sickern in den Boden und können auch ins Trinkwasser gelangen. Gefährlich sei zudem, wenn die Tiere mit Medikamenten behandelt werden, sagt der Experte aus dem Umweltamt. Rückstände davon können über Kot und Urin ebenfalls ins Wasser gelangen. Wenn zudem Futter, Heu oder Wassercontainer zu den Weiden gefahren werden, bestehe zusätzlich die Gefahr, dass Öl oder Benzin aus den Autos auslaufen. Noch haben die Experten im Wasserwerk keine alarmierenden Werte für das Wasser aus Hosterwitz ermittelt. So weit soll es aber erst gar nicht kommen. „Unser Grundsatz ist die Vorsorge“, sagt Altmeyer.

Eigentlich wäre die überhaupt nicht notwendig. Denn im Umkreis von zehn Metern um die Brunnen herum darf sich sowieso überhaupt niemand aufhalten, also auch keine Menschen. Weil die Elbwiesen jedoch Überschwemmungsgebiet sind und jeder Zaun gleichzeitig den Wasserstand durch eingefangenes Treibgut erhöhen würde, sind die Brunnen bisher nicht geschützt. Das ist auch künftig so vorgesehen. Dafür sollen die Schutzzonen helfen. Mitarbeiter der Drewag und aus dem Umweltamt wollen überprüfen, ob sich die Pferdehalter daran halten.

Schonfrist von sechs Monaten

Schon bald werden die neuen Schutzzonen gültig. Vor einem Jahr haben die Mitarbeiter der Stadt zum ersten Mal das Gespräch mit den Pferdehöfen der Umgebung gesucht. Damals habe es noch keine Auflagen gegeben. Die besagten Weideflächen gehören der Stadt, Privateigentümern und der Drewag. Sind die neuen Regeln offiziell im Amtsblatt verkündet, bleiben sechs Monate, in denen die Pferdebesitzer andere Grundstücke als Weide finden müssen.

Für Dresdens Trinkwasser spielt das Werk in Hosterwitz eine wichtige Rolle. Die Versorgung der Stadt fußt auf zwei Säulen. Das Wasserwerk Coschütz kann theoretisch ganz Dresden versorgen. Das Trinkwasser kommt aus dem Talsperrensystem Klingenberg/Lehnmühle. Kann das Werk einmal nicht arbeiten oder muss gewartet werden, kommt Dresdens Trinkwasser aus den Werken in Hosterwitz und Tolkewitz. Hier stammt das nasse Gut aus dem Grundwasser und Elbefiltraten. Hosterwitz kann dabei bis zu zwei Drittel von Dresden versorgen. Der Rest würde aus Tolkewitz Wasser bekommen. Die Drewag spricht von einer hohen Versorgungssicherheit, die es zu erhalten gilt. Deshalb haben die Mitarbeiter im Wasserwerk die Schutzzonen gefordert. Die Idylle an Dresdens Elbwiesen muss also künftig ohne weidendes Pferd auskommen.

zur Startseite