Pferdesportladen darf sonntags feiern Allerdings haben nicht alle Stadträte für die Extra-Öffnung des Fachhandels gestimmt.

Der Mega-Store Krämer Pferdesport an der Nossener Lindigtstraße 8 darf anlässlich des zweijährigen Firmenjubiläums im Juli auch sonntags öffnen. Damit wird es in Nossen neben den obligatorischen vier Sonntagen einen weiteren geben, an dem ein Geschäft öffnen darf. Möglich macht es eine Regelung des Freistaats, wonach es Gemeinden freisteht, für besondere regionale Ereignisse und Jubiläen die gesonderte Ladenöffnung zu erlauben. In der jüngsten Stadtratssitzung hatten sich 14 von 20 Stadträten dafür ausgesprochen. „Da bisher keine andere Firma mit so einem Anliegen an uns herangetreten ist, sehe ich keinen Grund, es abzulehnen“, sagte Bürgermeister Uwe Anke (parteilos). Anders sah es etwa Stadtrat Michael Thiel: „Wir haben uns in dieser Hinsicht schon ganze viermal nach Pferdesport-Krämer gerichtet.“ Er stimmte wie auch zwei andere Stadträte mit Nein. Letztlich durften sich die vier Mitarbeiter und potenzielle Gäste aber freuen. Das Firmenjubiläum kann am gesamten Wochenende gefeiert werden.

