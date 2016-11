Pferdesport im Lichterglanz Der Reit- und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka kombiniert dieses Jahr den Pferdesport mit der Weihnachtszeit.

Wie im Dezember 2012 wird die Pferdeshow im Lichterglanz des Reit und Fahrverein „Wehrkirch“ Horka für eindrucksvolle Schaubilder sorgen. © Rolf Ullmann

Horka. Ganze vier Jahre mussten Pfedesportfreunde der Region auf dieses Event verzichten. Am Sonnabend vor dem vierten Advent werden sich dann die Vorhänge in der Reithalle zur neunten Pferdeshow bei Lichterglanz öffnen. Passend zur Vorweihnachtszeit erwartet die Gäste hier endlich wieder ein stimmungsvolles Programm für Jung und alt.

Wie Vereinsvorsitzender Matthias Barth erklärt, können sich die Besucher bereits ab 15 Uhr auf dem Areal bei weihnachtlicher Musik und Glühwein bereits ein wenig einstimmen, bevor dann 16 Uhr das eigentliche Showprogramm in der Halle startet. „Gerade die geschmückte Reithalle und das für die gesamte Familie abgestimmte Programm mit verschiedenen Schaubildern hat den Gästen in den vergangenen Shows immer wieder gefallen und die großen Kulleraugen der jüngsten Besucher haben uns bestärkt, in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsveranstaltung zu organisieren“.

So soll es auch bei der neuen Auflage sportlich und zugleich weihnachtlich zugehen. Um die Spannung im Vorfeld aufrecht zu erhalten, möchte der Vereinsvorsitzende jedoch nicht zu viele Details verraten. Fest steht in jedem Fall, dass sich nicht nur die Pferdesportler aus Horka bei dem Programm ins Zeug legen werden. Wie gewohnt, werden wieder viele befreundete Sportler aus der Region erwartet und auch auf den traditionellen Besuch des Weihnachtsmannes mit der einen oder anderen Leckerei können sich die Besucher bereits heute freuen. So soll einer der Höhepunkte auf jeden Fall die Freiheitsdressur mit Dresseur Willy Meier aus Moritzburg werden.

Auch wenn der Horkaer Reit-und Fahrverein viele leidenschaftliche Mitglieder und viele Unterstützer hat, sind die Vorbereitungsarbeiten für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung enorm. Wie Matthias Barth klarstellt, sind es die Vereinsmitglieder, die in ihrer Freizeit die Show planen, einüben und präsentieren. „Die meisten von ihnen sind berufstätig und haben eine Familie. Da ist die zeitliche Abstimmung nicht immer ganz einfach“. Zudem ist die Weihnachtsshow nicht die einzige Veranstaltung im Jahresprogramm des Vereins. So zieht das Pfingstturnier jährlich tausende Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet in die kleine Gemeinde und auch die Meisterschaften im Gespannflügen im vergangenen Oktober sorgten für großes Interesse.

Hinzu kommt, das die demografische Entwicklung auch um Horka und deren Vereinen keinen Bogen macht. Wer selbst in einem Verein tätig ist, kennt diese Probleme. Meist ist es ein harter Kern von Leuten, auf deren Schultern die Arbeit lastet. Dies sei auch der hauptsächliche Grund, das es seit der letzten Weihnachtsgala im Jahr 2012 keine vorweihnachtliche Veranstaltung mehr gab. Trotz dieser Hindernisse möchte man hier jedoch in diesem Jahr einen neuen Neustart in der Adventszeit wagen und ist froher Erwartung, das die Reithalle gut besucht sein wird. Schließlich ist die Finanzierung einer solchen Veranstaltung gerade für einen Verein nicht gerade einfach.

Fest steht jedoch, dass der Spaß und die Freude am Pferdesport dabei im Vordergrund stehen soll. Wer die Pferdeliebhaber aus Horka kennt wird dabei keine Bedenken haben.

