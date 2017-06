Pferdeschau zu Pfingsten Bei Sachsens größtem Freilandturnier vom Reit- und Fahrverein Horka sind am Wochenende über 300 Reiter an den Start gegangen. Einen besonderen Hingucker bot das Schaubild.

Im großen Schaubild werden beim 25. Pfingstturnier des Reit und Fahrvereins Horka Szenen von Schaubildern vergangener Jahre wieder lebendig, wie die Jagdhornbläser aus Kodersdorf. © Rolf Ullmann

Das 25. Pfingstturnier des Reit- und Fahrvereins Horka ist am Pfingstwochenende seinem Ruf als größte reitsportliche Veranstaltung in Sachsen wieder gerecht geworden. Hunderte Zuschauer verfolgten des teilweise schlechten Wetters am Sonntag die runden 1300 Starts auf der Wiese am Weidmannsheim, bei denen 300 Reiter und Gespannführer mit 560 Pferden in den 43 Spring- und Fahrprüfungen und Dressuren um Siegerschleifen, Trophäen und Preisgelder kämpften. Unter ihnen waren auch jeweils sechs Starter aus Tschechien und Polen. Vier Kampfgerichte bewerteten die gezeigten reitsportlichen Leistungen.

Über 100 Helfer sorgten im großen Festzelt auf dem Parkplätzen sowie auf den Parcours für einen reibungslosen Ablauf. Das große Schaubild am Sonntagnachmittag erwies sich mit seinen zwölf Bilder und 60 Mitwirkenden erneut als ein Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung.

Neben den sportlichen Höhepunkten trumpfte das Turnier mit einem Rahmenprogramm für die ganze Familie auf. Verkaufsstände, eine Hüpfburg, ein Riesenrad und ein Streichelzoo ließen die Reitveranstaltung zu einem Volksfest werden. (szo/tc)

