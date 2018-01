Pferdeball zwischen Vogelspinnen und Akrobatik 400 Gäste im Nieskyer Bürgerhaus erlebten eine abwechslungsreiche Veranstaltung mit Showelementen und Ehrungen.

Wenn Dance Attack aus Weißwasser auftritt, dann vereinen sich Temperament und tänzerische Klasse miteinander, sehr zur Freude der Zuschauer beim Niederschlesischen Pferdeball im Bürgerhaus Niesky. © Rolf Ullmann

Niesky. Beim Niederschlesische Pferdeball im Bürgerhaus erlebten Gäste einen emotionalen Abend. Neben Unterhaltung durch Showelemente wie einen Sketch zu geheimnisvollen Vorgängen im Pferdestall in Horka und den abwechslungsreichen Darbietungen der Tänzer von Dance Attack aus Weißwasser und dem Akrobatik-Team aus Niesky stand vor allem Stolz und Freude der zahlreichen geehrten Freunde des Pferdesports im Mittelpunkt. Bei der Auszeichnung von Dr. Matthias Barth, der zuvor als Moderator durch den Abend führte, durch den Präsidenten des Landesverbandes Pferdesport Sachsen, Andreas Lorenz, hielt es die 400 Gäste im ausverkauften Saal nicht mehr in ihren Sitzen. Unter Standing Ovations erhielt der Tierarzt die Graf Landsberg-Medaille in Bronze, eine der höchsten Auszeichnungen des Verbandes.

In unserer Bildergalerie lassen wir den gestrigen Abend noch einmal Revue passieren. (szo)

zur Startseite