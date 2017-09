Pferdebahner feiern drei Jubiläen 125 Jahre Döbelner Pferdebahn, 15 Jahre Verein und zehn Jahre Fahrbetrieb: Ohne Zufälle wäre daraus wohl nichts geworden.

Zum Jubiläum gab es auch eine Torte für Jörg Lippert (rechts), Chef des Traditionsvereins Döbelner Pferdebahn, und die Vereinsmitglieder. Der größte Wunsch der Pferdebahner aber ist noch offen. © André Braun

Mit Nichts als einer Idee setzten sich am 11. Januar 2002 engagierte Döbelner Freunde der Pferdebahn an einen Tisch und beschlossen: Die Bahn soll wieder fahren. Aber die Vereinsmitglieder hatten weder Geld, noch Wagen oder Gleise, kein Pferd und keinen Kutscher. Nur fünf Jahre später ist aus der Idee Realität geworden. Am 9. Juli 2007 wurde die Wiedereröffnung der Pferdebahn gefeiert. Am heutigen 8. September vor 125 Jahren fuhr diese das erste Mal ihre endgültige damalige Strecke zwischen Hauptbahnhof und Weißem Kreuz.

Dass der Verein in der kurzen Zeit die Bahn wieder zum Leben erweckt hat, sei auch einigen Zufällen zu verdanken, so Uwe Hitzschke. Er übernahm vor 15 Jahren den Vorsitz des Vereins, gab ihn aber aus Altersgründen im April an seinen bisherigen Stellvertreter Jörg Lippert ab. Einer der Zufälle war, dass kurz nach der Vereinsgründung ein Mann bei Hitzschke anrief und sagte, er wüsste jemanden, der Wagen habe. So entstand der Kontakt zu einer Frau aus Keilbusch bei Meißen, die zwei Wagen der ehemaligen Straßenbahn Meißen aus den Jahren 1930 bei sich in Garten und Scheune stehen hatte. Der erste Versuch, diese zu holen, scheiterte. Doch wieder durch einen Zufall bekam der Verein Hilfe vom Besitzer eines Autokrans.

Die Vereinsmitglieder können zahlreiche Anekdoten zur Pferdebahn berichten. Emotional bewegend war für viele der Besuch einer 96-Jährigen, die mit Rollstuhl auf die Bahn gehoben worden ist. Die Frau kannte noch die originale Pferdebahn, die bis zum 20. Dezember 1926 durch Döbeln gerollt ist. Abgelöst wurde die Pferdebahn damals von den Omnibussen, berichtet Norbert Kuschinski vom Verein.

Nach einer besucherschwachen Saison 2016 sieht es in diesem Jahr für die Pferdebahner wieder besser aus. „Vor allem Firmen hatten 2016 wenig Fahrten gebucht“, sagt Jörg Lippert. Um die 2 000 Fahrgäste pro Jahr fahren mit der Bahn. Deren Erhalt und Betrieb hat für die Vereinsmitglieder derzeit höchste Priorität. Eine Erweiterung der Trasse bis zur Nicolaikirche ist der große Wunsch. Doch dafür fehlen im Moment noch 80 000 Euro. (DA/mf)

zur Startseite