Pferdeäpfel sorgen für Ärger Es sind nicht nur Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Tiere nicht wegräumen. Auch Pferdehalter lassen liegen, was ihre Vierbeiner loswerden.

Nicht nur die Hinterlassenschaften von Hunden ärgert, auch der Pferdedreck macht Kummer. © Symbolfoto/dpa

Über die Hinterlassenschaften von Hunden und Pferden wurde zur Ratssitzung diskutiert. „Wir haben hier schon oft über Hundehalter gesprochen, die den Kot ihrer Tiere nicht wegräumen. Doch nun gibt es ein weiteres Problem. Auf einigen Wegen liegen ganz viele Pferdehaufen“, so Gemeinderätin Ines Conru. Sie fragte zur Ratssitzung nach, ob Pferdehalter nicht auch die Pflicht hätten, die Haufen, die ihre Tiere hinterlassen, wegzuräumen. Die Goselitzer Gemeinderätin nannte einige Wege, auf denen es sehr viele Pferdeäpfel geben soll.

Nicht nur ihr ist aufgefallen, dass es dieses Problem gibt. „Ich habe schon mit einigen Pferdehaltern gesprochen und mit ihnen diskutiert, wie dieses Problem gelöst werden kann“, sagte Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Eine Lösung gibt es noch nicht. Schließlich könnten die Pferdehalter beim Ausritt nicht absteigen, um die Pferdeäpfel einzusammeln. Da es wahrscheinlich im Trend liege, ein Pferd zu halten und nicht nur auszureiten, sondern es auch auszuführen, wird die Gemeinde nachdenken müssen, wie sie künftig mit dieser Problematik umgeht, so der Bürgermeister. Fest steht, dass es kaum ausgewiesene Reitwege in der Region gibt. Die Pferdehalter müssen also andere Wege nutzen.

In der Polizeiverordnung der Verwaltungsgemeinschaft Ostrau/Zschaitz-Ottewig heißt es: „Den Haltern und Führern von Tieren ist es untersagt, Flächen (öffentliche Straßen, Wege und Plätze), die regelmäßig von Menschen genutzt werden, durch ihre Tiere verunreinigen zu lassen. Die durch Tiere verursachten Verunreinigungen sind von den jeweiligen Tierführern unverzüglich zu beseitigen.“

Die Ordnungsbedienstete von Ostrau, die auch für Zschaitz-Ottewig zuständig ist, kennt diese Problematik in Zschaitz nicht. In der Gemeinde Ostrau habe es schon diesbezüglich eine Beschwerde gegeben. „Ich habe mit der Pferdehalterin gesprochen und sie auf ihre Pflicht hingewiesen“, so Petra Teichert. Gibt es von Zschaitz-Ottewig konkrete Angaben, dann suche sie das Gespräch auch zu diesen Pferdehaltern.

Um Pferdeäpfel auf Straßen und Wegen ging es ebenfalls im August zur Sitzung des Ebersbacher Ortschaftsrates.

