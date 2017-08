„Pferde gehören zu einem Traditionszug“ Löbaus OB äußert sich zum geforderten Pferdeverbot zum Tag der Sachsen. Er hält an der Teilnahme der Tiere fest. Sie werden medizinisch betreut.

Pferde prägen das Bild vieler Festumzüge in der Region, wie hier zuletzt in Berthelsdorf beim Festumzug zum 700-jährigen Jubiläum des Ortes vergangenes Wochenende. © Rafael Sampedro

Zu einem Traditions-Umzug gehören auch Pferde dazu – das ist die Meinung von Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) zum geforderten Pferdeverbot beim Tag der Sachsen. Damit macht er deutlich, dass er in jedem Falle dafür plädiert, dass Pferde am Festumzug anlässlich des Sachsentages teilnehmen. In der vorigen Woche war Kritik laut geworden an der Tatsache, dass Pferde im Festzug eingesetzt werden.

Eine bundesweit aktive Pferdeschutzinitiative forderte öffentlich, dass auf den Einsatz der Tiere verzichtet wird. Pferde seien Fluchttiere, hieß es zur Erklärung. So ein Umzug sei für sie purer Stress. Das könne gesundheitliche Folgen für die Tiere haben. „Beim geringsten Anlass können die Tiere erschrecken, scheuen, in Panik geraten und unkontrolliert davonstürmen“, so Brigitte Kübbeler von der Pferdeschutz-Initiative 2015. Die im Jahr 2015 gegründete Initiative will die Öffentlichkeit auf das Leid von Pferden aufmerksam machen. Angeprangert werden vor allem Missstände in vielen Reitställen. Anfang des Jahres forderte sie auch schon den Verzicht auf Pferde in Karnevalsumzügen. Die Initiative verweist dabei nicht nur auf den Tieschutz, sondern führt auch Sicherheitsaspekte als Argumente an.

Auf solche Einwände wolle er eigentlich gar nicht reagieren, so Löbaus OB. Bei zahlreichen Umzügen – auch in der Region – würden Pferde eingesetzt. Es habe zum Beispiel auch schon beim Eibauer Bierzug mal einen Vorfall gegeben, bei dem ein Pferd kollabierte, führt Buchholz ins Feld. Und dennoch gebe es den Bierzug mit der Beteiligung von über 100 Pferden weiterhin. Beim Umzug zum Tag der Sachsen werden am 3. September in Löbau insgesamt 156 Tiere dabei sein. Das kündigte Matthias Rößler, Präsident des Kuratoriums „Tag der Sachsen“ an, als er am Dienstag dieser Woche in einer Pressekonferenz das Fest vorstellte. Darunter seien nicht nur Pferde, sondern auch Kamele, Alpakas und ein Esel. Die Tiere werden beim Tag der Sachen in Löbau auch medizinisch betreut, erklärt Oberbürgermeister Buchholz. „Zwei Tierärzte begleiten den Umzug“, sagte der der OB auf der Pressekonferenz. Und auch das Veterinäramt des Landkreises sei mit vertreten. „Wenn also ein Pferd zu Schaden kommt, wird es auch ordnungsgemäß abtransportiert“, so Dietmar Buchholz. Auch darauf müsse man ja vorbereitet sein.

