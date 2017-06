Pferde, Bier und gute Stimmung Der Eibauer Bierzug ist vor allem für diese drei Zutaten bekannt. Auch diesmal ging das Rezept auf.

Großer Bieranstich zum Auftakt am Freitagabend: Steffen Dittmar zapfte für Löbauer Bergquell. Alle acht teilnehmenden Brauereien stachen gleichzeitig ihre Fässer an. © Matthias Weber

Für Gismo ist der ganze Trubel noch ein bisschen viel. Das Pferd zieht zusammen mit Artgenossin Sonja den bunt geschmückten Wagen der SZ durch den Bierzug. Gismo macht diesen Job das erste Mal. Viele andere Teilnehmer sind schon Jahre dabei – und immer wieder gerne. Der Bierzug in Eibau hat am Sonntag zum 25. Mal stattgefunden.

Ein kleines Jubiläum beging dabei auch die SZ: Sie bringt seit 20 Jahren die Bierzugbeilage heraus und ist mit einem Wagen beim Fest vertreten. Die Hefte sind mittlerweile zu einer Art Chronik des Bierzugs geworden. Sie stellen viele Macher hinter den Kulissen des Festes vor und erläutern das Programm und die Bildabfolge. Beim Bierzug wurde die Beilage unters Volk gebracht. Das tummelte sich in Massen am Straßenrand entlang der Umzugsstrecke an der B96. Vor fast jedem Haus haben sich Anwohner postiert, teilweise haben sie es sich mit Campingstühlen bequem gemacht. Sprecherstellen entlang der Strecke stellen die einzelnen Umzugsbilder vor. Dort hat sich meist besonders viel jubelndes Publikum versammelt. Auch auf dem Festplatz war die Stimmung vor allem eines: fröhlich. Mitorganisator Christfried Heinrich bedankt sich schon mal bei allen Mitwirkenden für das gelungene Wochenende. Für ihn und die anderen Mitstreiter heißt es jetzt: nach dem Bierzug ist vor dem Bierzug.

