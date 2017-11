Pferde auf Abwegen

Diesel abgezapft Bautzen. Dieseldiebe sind Anfang der Woche in Bautzen auf Beutezug zu gegangen. Auf einer Baustelle an der Löbauer Straße entwendeten sie aus einem Bagger, aus einer mobilen Tankstelle sowie aus einem Stromaggregat insgesamt 430 Liter Dieselkraftstoff. Auch ein Baucontainer wurde aufgebrochen und durchwühlt und eine Stichsäge entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 700 Euro.

Mit 2,06 Promille unterwegs Malschwitz. Zeugen informierten am Mittwoch die Polizei, dass in Malschwitz eine betrunkene Frau mit ihrem Pkw gefahren sein soll. Eine Polizeistreife traf die Fahrerin wenig später an. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 38-Jährigen einen Wert von 2,06 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Fischkescher gestohlen Elstra. Der Polizei wurde am Mittwoch bekannt, dass Unbekannte in den vergangenen zehn Tagen am Stausee nahe dem Ortsteil Kriepitz einen Fischhubkescher und eine fünf Meter lange, dreiteilige Leiter gestohlen haben. Der Eigentümer bezifferte den Stehlschaden mit ungefähr 400 Euro.

Unter Alkohol auf der Autobahn Weißenberg. Nicht mehr nüchtern war ein Fahrer, den die Autobahnpolizei am Mittwochnachmittag auf dem A-4-Parkplatz Am Wacheberg nahe Weißenberg kontrollierte. Während der Überprüfung fielen den Beamten bei dem Mann am Steuer eines Klein-Lkw Iveco Nervosität und eine Alkoholfahne auf. Ein Test zeigte, dass der 42-Jährige mehr Alkohol getrunken hatte, als zulässig war. Der Atemtest ergab 0,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Für den Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze drohen ihm mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.