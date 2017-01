Pferde-Ärger an den Leithen Spaziergänger und Radfahrer sind von „Pferdeäpfeln“ und Hufspuren genervt. Dabei ist Reiten hier eigentlich verboten.

Im aktuellen Weiß besonders auffällig: das blaue Schild zeigt am Weg „An den Leithen“ an, dass es sich um einen Fuß- und Radweg handelt. Auf einem solchen sind Pferde grundsätzlich nicht erlaubt. © Kristin Richter

Es ist das leidige Thema. Wo Pferde unterwegs sind, sind meist auch die dazugehörigen „Pferdeäpfel“ nicht weit – und im weichen Boden wird dann auch schon mal der eine oder andere Hufabdruck hinterlassen. Das sorgt hin und wieder für Ärger. Die Ullersdorfer kennen das zum Beispiel zur Genüge, aber auch an den Leithen in Radeberg gibt es regelmäßig Kritik. Auch hier sind regelmäßig Reiter unterwegs – und der eine oder andere Radfahrer oder Spaziergänger ärgert sich anschließend über die „Äpfel“ und die Hufspuren, die besonders nach Regen oder wie jetzt wieder bei bevorstehendem Tauwetter dem Weg und vor allen dessen Nutzern ziemlich zu schaffen machen.

Ein Ärgernis, dass sich auch bereits bis ins Rathaus „herumgesprochen“ hat, wie Stadtsprecher Jürgen Wähnert auf SZ-Nachfrage erklärt. Dabei, so stellt er klar, sei es an den Leithen verboten, hoch zu Ross unterwegs zu sein. „Es ist ein ausgeschilderter Fuß- und Radweg, auf dem Pferde nicht erlaubt sind“, macht Jürgen Wähnert deutlich. Allerdings sei es aber eben auch hier so, „dass sich leider nicht jeder an die Gepflogenheiten und Bestimmungen hält“.

Wer ertappt wird, muss dabei mit einer Strafe rechnen. Aber genau das ist sozusagen der Pferdefuß der Angelegenheit. Hier gilt wie beim Thema Hundekot oder der ebenso nervenden illegalen Müll-Entsorgung, „dass wir die Leute auf frischer Tat erwischen müssen, was leider nur zufällig möglich ist, da wir natürlich nicht rund um die Uhr Personal des Ordnungsamtes an Müllcontainer oder eben in diesem Fall am Weg postieren können“, macht der Stadtsprecher klar. Heißt, wenn sich die Reiter auch künftig nicht an die Vorgaben halten und nicht ertappt werden, wird es auch weiterhin den Ärger um „Pferdeäpfel“ und zertretene Wege im Bereich „An den Leithen“ geben.

Auch im Hüttertal verboten

Pferdeverbot gilt übrigens auch im Hüttertal. „Das ist ein Landschaftsschutzgebiet, dort ist Reiten grundsätzlich untersagt“, so Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Pferde gibt es im Tal aber dennoch. Die großen Wiesen sind an Pferdehalter verpachtet; „was zum Beispiel auch gegen die Verbreitung von eingeschleppten Pflanzen hilft“, hatte jüngst beispielsweise Alfons Saupe erklärt, der Chef des Hüttertalvereins. Die Pferde, so Saupe, hätten eine Vorliebe für solche Pflanzen. „Seit die Pferde da sind, haben wir da nicht mehr so große Probleme“, freut er sich. Ansonsten halten sich Reiter mittlerweile weitgehend an das Reitverbot im Tal, heißt es.

