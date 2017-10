Pferd gesucht Der Ausbau des Museums in Littdorf ist ein Stück vorangekommen. Aber in einigen Ecken ist noch Platz.

Die Foto-, Radio- und Technikexponate sind im Museum des Heimatvereins Niederstriegis in einen neuen Raum auf dem Dachboden umgezogen. Dort finden die Besucher auch eine rund 300 Jahre alte Laterna Magica, die Vereinsmitglied Peter Eberhardt zeigt. © André Braun

Die Zahl der Besucher des Museums in Littdorf schwankt stark. Kamen zum Tag des offenen Denkmals mehr als hundert Gäste, waren es am letzten Öffnungstag dieser Saison gerade einmal fünf. „Im Durchschnitt sind es 30 bis 35“, sagt Andreas Klößer, Vorsitzender des Heimatvereins, der das Museum aufgebaut hat und Stück für Stück erweitert.

„In diesem Jahr haben wir alle Ziele erreicht“, so Klößer. Der Stall ist fertig geworden, in dem auch schon ein Sattel liegt. Noch immer fehlt allerdings die Attrappe eines Pferdes. „Zwar wird soetwas im Internet angeboten, aber das ist für uns zu teuer. Doch es wäre schon toll, wenn ein Pferd im Stall stehen würde“, meint der Vereinsvorsitzende.

Neben dem Stall haben die Vereinsmitglieder die Schuster-, Tischler- und Zimmermannsecke über der Schmiede hergerichtet. „Außerdem sind wir mit drei Räumen umgezogen“, so Klößer. Das Schulzimmer konnte vergrößert werden, weil die Näh- und Strickmaschinen sowie Strickliesel einen eigenen Raum bekommen haben. In dem wurden zuvor die Radios, Fernseher, Fotoapparate und Diaprojektoren präsentiert. Die sind jetzt eine Etage höher auf der rechten Seite des Spitzbodens zu finden. Dort werden auch eine 300 Jahre alte Laterna Magica, Rasierapparate, Taschenlampen und eine Trockenhaube, wie sie Friseure früher benutzten, zu finden.

Als Höhepunkt des Jahres bezeichnet der Vereinsvorsitzende eine Dauerleihgabe eines Gelenauers: ein Hinterlader aus dem Jahr 1890. Das ist eine Kutsche, die der Gelenauer restauriert hat. Die Achsen des Gefährts stammen aus dem Jahr 1885 und wurden in Roßwein hergestellt. „Auch die Schmiede in Littdorf wurde 1868 als Achsenschmiede gegründet“, erzählt Andreas Klößer. Die alten Maschinen, die heute dort ausgestellt sind, stammen aus dieser Zeit und wurden damals mit Dampf angetrieben. Später wurde aus dem Betrieb eine Huf- und Dorfschmiede. Im ehemaligen Beschlagraum wird nun die Kutsche gezeigt.

In ihrem Vereinszimmer mussten die Mitglieder in den vergangenen Monaten den Putz von den Wänden hacken. Sie waren feucht. Über den Winter soll der Raum weiter austrocknen. Im Frühjahr werde dann noch einmal ein Trockner hineingestellt, bevor das Zimmer neu verputzt wird. „Den Trockner stellt uns ein Anwohner aus dem Dorf kostenlos zur Verfügung“, so Klößer. Außerdem will sich der Verein im Jahr 2018 den zweiten Teil des Spitzbodens vornehmen. Der wird derzeit als Lager genutzt. Das müsse aufgeräumt, sortiert und entrümpelt werden. Etwa die Hälfte des Bereiches soll zur Ausstellungsfläche werden, möglicherweise für Bäckerutensilien. Aber diese Entscheidung ist noch nicht endgültig getroffen.

Zwischen den beiden Hälften des Spitzbodens gibt es eine Ecke, deren Nutzung bereits feststeht. „Ein Littdorfer hat das Model eines Grenzübergangs in Berlin bauen lassen. Das stellt er uns kostenlos zur Verfügung“, erzählt Andreas Klößer. Komplettiert wird der Bereich durch Armeeutensilien.

Neu eingerichtet hat der Verein in diesem Jahr eine Ecke mit Weihnachtsdeko aus DDR- und früheren Zeiten und älter. Für diesen Bereich werden ebenso noch Utensilien gesucht, wie für die Fahrradecke. Dort stehen zwar bereits sieben Räder, aber vor allem solche aus der DDR und der Vorkriegszeit fehlen noch. „Es wäre schön, wenn sie noch gut erhalten wären und man die Marke erkennen könnte, damit wir das Rad zeitlich zuordnen können“, so Klößer.

Auch wenn die Saison im Littdorfer Museum bereits beendet ist, sind Sonderführungen für Gruppen, wie Schulklassen, Klassentreffen oder auch im Zusammenhang mit Familienfeiern weiter möglich. Interessierte können sich dazu über die Internetseite https://heimatvereinniederstriegis.jimdo.com mit dem Heimatverein Niederstriegis in Verbindung setzen. Solange es nicht zu kalt ist, treffen sich auch die Vereinsmitglieder weiterhin jeden Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten im Museum in Littdorf. Nicht nur dafür braucht der 15 Mitglieder zählende Verein Unterstützung. Wer ein wenig geschichtlich interessiert, vielleicht auch noch handwerklich begabt ist und Lust hat, dem Verein zu helfen, kann dort jederzeit vorbeischauen.

Das Museum öffnet wieder ab April 2018 jeden zweiten Sonnabend in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.

