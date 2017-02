Pfennigpfeiffer darf vorerst weitermachen Zittau und die Handelskette verhandeln über die Verlängerung der Übergangsregelung.

Pfennigpfeiffer in Zittau © SZ Thomas Eichler

Die Pfennigpfeiffer-Filiale an der Löbauer Straße in Zittau muss nicht im März schließen. „Zwischen der MTH Retail Group, zu der sowohl Pfennigpfeiffer als auch Mäc Geiz gehören, und der Stadt laufen gegenwärtig Gespräche über eine weitere Verlängerung der Übergangsregelung“, teilte Rathaussprecher Kai Grebasch auf SZ-Anfrage mit. „Die Bemühungen des Unternehmens, für eine Mäc-Geiz-Filiale geeignete Räumlichkeiten in der Innenstadt zu finden, waren noch nicht erfolgreich.“

Es seien aber noch Optionen offen. „Bis zur Klärung dieser Fragen kann die Pfennigpfeiffer-Filiale an der Löbauer Straße offen bleiben“, so Grebasch. Ähnlich äußerte sich auch die MTH Retail Group. „Wir befinden uns in aktiven Gesprächen mit der Stadt Zittau“, teilte Sprecher Felix Müller mit.

Pfennigpfeiffer und die Stadt streiten seit über sechs Jahren über die Filiale. Die Zittauer Verwaltung beharrt darauf, dass die Filiale hätte nie eröffnet werden dürfen. Hintergrund ist das städtische Einzelhandelskonzept, das bestimmte Waren Innenstadt-Händlern vorbehält. Einige davon verkauft aber auch Pfennigpfeiffer. Während andere Geschäfte außerhalb des Zentrums Bestandsschutz haben, ist die in der Bevölkerung beliebte Filiale an der Löbauer Straße 2009 und damit nach der Einführung des Einzelhandelskonzepts zum Schutz der Innenstadt eröffnet worden.

Die Stadt untermauerte ihre Schließungsforderung am Anfang mit Zwangsgeldern. Zwischenzeitlich wurde der Streit sogar vor Gericht ausgetragen. Mittendrin waren der Besitzer und der Pächter des Gebäudes als Vermieter. Dann duldete Zittau den Laden, weil die Betreiberfirma versprach, in die Innenstadt umzuziehen. Ende 2010 riss ihr der Geduldsfaden, und sie trieb die Schließung wieder voran. 2013 kam es zum Kompromiss, durch den auch der Gerichtsstreit beendet wurde: Pfennigpfeiffer kann bis 2017 bleiben, wenn bis 2015 ein Vormietvertrag für ein Geschäft in der Innenstadt vorgelegt wird. Die Kette wollte in das geplante Einkaufscenter an der Neustadt umziehen. Im Gegenzug verzichtete die Stadt auf Strafen.

Das Center ist bis heute nicht gebaut. Deshalb forderte die Stadt 2015 erneut die Schließung. Daraufhin wollte sich die Firma aus Zittau zurückziehen. Doch der Protest samt Unterschriftensammlung sorgte für einen weiteren Kompromiss: Wenn die Schwesterfirma Mäc Geiz in die Innenstadt zieht, kann Pfennigpfeiffer bis dahin an der Löbauer Straße bleiben. Doch die Firma hat die von der Stadt zum Nachweis geforderten Schriftstücke bis heute nicht vorgelegt. Die erste Frist dafür wäre im Oktober 2016 abgelaufen, die zweite im März 2017.

