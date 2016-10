Pfeiler der Stadtbrücke werden saniert

Die die derzeit laufenden Arbeiten an der Pirnaer Stadtbrücke gehen in die letzte Phase. Am 6. Oktober wird ein Schiff einer Spezialfirma nach Pirna kommen. Nach Auskunft der Stadt ist der Kahn mit Arbeitsmaterial und Geräten beladen, die benötigt werden, um die Unterseite der Brückenbögen sowie die in der Elbe stehenden Pfeiler zu sanieren. Das Schiff wird unter dem zweiten Bogen auf der Altstädter Seite, stromaufwärts in Richtung der sogenannten Bergfahrt, stationiert. Dort wird es im Elbgrund verankert. Laut des Rathauses wirken sich die Reparaturen an der Brückenunterseite nicht auf den Verkehr auf und an der Brücke aus. Schon seit Wochen laufen an der Brücke verschiedene Arbeiten, um Flutschäden an dem Bauwerk zu beseitigen sowie das Gemäuer generell in Schuss zu bringen. So strichen die Handwerker schon Teile des Geländers neu und bessern derzeit die Fugen zwischen den Sandsteinen aus. (SZ/mö)

