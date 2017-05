Aus dem Gerichtssaal Pfefferspray im Friseursalon und ein Schuss Vier Polizisten haben es lange nicht geschafft, den Sohn einer Friseurin zu bändigen.

© Symbolfoto: dpa

Skurriler Polizeieinsatz in einem Löbtauer Friseursalon Anfang Februar: Die Polizei wurde alarmiert, weil dort ein mutmaßlicher Räuber sein Unwesen trieb. Die Beamten rückten an, doch selbst zu viert waren sie nicht in der Lage, den aggressiven jungen Mann zu überwältigen. Sie sahen sich daher gezwungen, den 23-Jährigen in dem Salon mit Pfefferspray zu besprühen. Dennoch rannte der Mann ihnen davon, sodass die Beamten in der Deubener Straße sogar einen Warnschuss aus der Dienstpistole abgegeben hatten. Erst danach hatten sie den Mann festnehmen können. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Am Montag, drei Monate nach der Tat, klären sich die näheren Umstände langsam auf. Nico S. steht unter anderem wegen versuchter räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Widerstands gegen Polizisten vor dem Amtsgericht Dresden. Er ist der Sohn der Salon-Inhaberin, hat seit Jahren ein Drogenproblem. Nach mehreren Therapie-Abbrüchen lebte er ohne festen Wohnsitz in Dresden. An jenem Tag habe er bei seiner Mutter Wäsche geholt. Weil sie ihm kein Geld gegeben habe, sei der Streit losgegangen, räumt er ein. Der Grund: Er habe wieder Crystal genommen.

Laut Anklage habe er gedroht, ihr den Autoschlüssel nur gegen 20 Euro auszuhändigen. Da er kein Geld erhielt, habe er aus dem Fenster flüchten wollen. Als seine Mutter ihn aufhielt, habe er sie geschlagen. Später habe er 50 Euro aus der Kasse genommen und gesagt, die seien nun ihm. Als die Polizei da war, eskalierte die Lage weiter.

Der Angeklagte ist offenbar psychisch krank. Er habe Anfang Februar seine Tabletten, Stimmungsaufheller, tagelang nicht mehr genommen, dafür Crystal und Alkohol, sagte er. Er sei bereits vier Tage wach gewesen. Die Mutter sagte als Zeugin, sie habe ihren Sohn angezeigt, um ihm zu helfen. Er sei eine Gefahr für sich und andere. Schon als er sich angekündigt hatte, habe sie ihre Kolleginnen gewarnt. „Nicht anfassen“ war eine der Regeln. Zwischenzeitlich sei er ruhig und kooperativ gewesen. Doch als die Verstärkung der Polizei anrückte, war das wohl zu viel für den 23-Jährigen.

Sein Verteidiger Michael Sturm argumentierte, ohne das beherzte Eingreifen der Polizisten wäre eigentlich nicht wirklich etwas passiert. Dem Angeklagten droht Haft. Er ist wegen Raubes und Drogendelikten vorbestraft – und Bewährungsbrecher. Der Prozess wird fortgesetzt.

