Pfefferkuchenprinzessin gesucht Mädchen von sechs bis zehn Jahren können sich bewerben. Das End-Casting findet am 18. November statt.

Die amtierende Ronja I. © Rene Meinig

Welches Mädchen träumt nicht davon, eine Prinzessin zu sein? Noch in diesem Jahr kann dieser Traum in Erfüllung gehen. Auf dem 583. Dresdner Striezelmarkt – dem ältesten deutschen Weihnachtsmarkt – wird ein Mädchen zur Prinzessin gekrönt. Sie löst die amtierende Pfefferkuchen-Prinzessin Ronja I. aus Naunhof ab. Die neue Prinzessin darf diesen offiziellen ehrenvollen Titel für ein Jahr tragen.

Ab sofort haben alle Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren die einmalige Chance, sich um diesen Titel zu bewerben. Einzige Bedingung ist: das Mädchen muss einer künstlerischen Betätigung wie singen, tanzen, malen, schauspielern oder Ähnlichem nachgehen. Denn der ausgelobte Preis für die Prinzessin besteht nicht nur darin, dass sie ein Prinzessinnengewand für ein Jahr erhält, sondern ihr wird für ein Jahr die künstlerische Ausbildung von maximal 355 Euro bezahlt. Außerdem erhält sie etwas Süßes, jeden Tag einen Pfefferkuchen, also 365 Stück. Und sie bekommt eine eigene Briefmarke. Das End-Casting findet am 18. November bei der Traditionsbäckerei Emil Reimann in Dresden statt.

Obwohl sich die neunjährige Ronja Kretzschmar 2016 beim Casting gegen 48 Bewerberinnen durchgesetzt hatte, war sie vor ihrem großen Auftritt auf dem Dresdner Striezelmarkt ganz schön nervös. Mit ihrem Vater ging sie zu Hause immer wieder die Dankesrede durch, die auf der Bühne dann ziemlich professionell klang: „Ich danke meiner Familie, meinen Freunden und der Jury und bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt.“ Das Geld für die künstlerische Ausbildung erhielt die Spielbühne, wo Ronja jetzt aktiv ist. (SZ)

Bewerbungsunterlagen ab sofort unter www.pfefferkuchenprinzessin.de.

zur Startseite