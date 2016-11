Pfefferkuchen und noch vieles mehr Ein wenig Weihnachtsstimmung kam am Sonnabend bei der 14. Auflage des Pfefferkuchenmarktes auf. Hunderte Besucher ließen sich das Ereignis in Pulsnitz nicht entgehen.

Ella ist von ihrem bemalten Pfefferkuchen total begeistert. © Rene Plaul

Es ist immer so etwas wie der Auftakt zur Weihnachtszeit. Der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt lockt jedes Jahr Hunderte Besucher an. Und auch bei der 14. Auflage des Marktes war dies nicht anders. Am Wochenende präsentierten die acht Pfefferküchlermeister ihre leckeren Produkte, und die Kunden griffen zu. Doch das war nicht das einzige Angebot. Ein buntes Marktreiben mit Handwerkern, Pfefferkuchenschauwerkstatt, Eisenbahnausstellung, Töpferei und Blaudruckerei und sogar eine große Dampflok ließen keine Langeweile aufkommen.

Nur mit dem Wetter hatten die Pulsnitzer ein wenig Pech. Während es am Sonnabendvormittag noch trocken blieb, goss es am Nachmittag in Strömen. Doch das hielt die Besucher nicht ab, den Markt zu besuchen. (szo)

